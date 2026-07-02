Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen iş insanları istişare toplantısına katıldı. Kentteki esnafın, tüccarın ve sanayicinin güncel sorunlarını masaya yatıran Başkan Sadıkoğlu, son günlerde geçici iş yerlerine gönderilen tahliye kararlarına ve şehirdeki yüksek kira fiyatlarına dikkat çekti.



"İŞ YERİ TESLİM EDİLMEYEN ESNAF NEREYE GİDECEK?"



Depremin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen pek çok işletmenin hala 21 metrekarelik konteynerlerde ve geçici alanlarda var olma mücadelesi verdiğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, tahliye tebligatlarının zamanlamasını eleştirdi. Kalıcı iş yerlerinin yapımının sevindirici olduğunu ancak teslimatlar tamamlanmadan boşaltma baskısı yapılmasının ticareti durduracağını ifade eden Sadıkoğlu, iş yeri teslim edilmeyen esnafın gidecek yeri olmadığını vurguladı. Şehirdeki yüksek kira bedellerinin depremde her şeyini kaybetmiş işletmeler için taşınamaz bir yük olduğunu belirten Sadıkoğlu, Valilik başta olmak üzere ilgili kurumların kira konusunda yeni düzenlemeler yapması gerektiğini ve konteynerlerin tahliyesi için mutlaka ek süre verilmesi gerektiğini dile getirdi.



SANAYİ SİTELERİ VE KESİNTİLER DE MASADA

Toplantıda sadece geçici iş yerlerinin sorunlarıyla sınırlı kalmayan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üretim sektörünü doğrudan etkileyen diğer kronik problemleri de gündeme taşıdı. Yıkım sürecine giren sanayi sitelerinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışan esnafın beklentilerini aktaran Sadıkoğlu, bununla birlikte kent genelinde süreklilik kazanan ve imalat hatlarını durma noktasına getiren elektrik kesintilerinin üreticiye verdiği zararları yetkililere ileterek acil çözüm üretilmesini talep etti.