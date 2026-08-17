Malatya’da çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla dev bir adım atılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve Türkiye Çevre Ajansı paydaşlığında "Sıfır Atık Kampı" düzenleniyor.

“Malatya’dan COP31 Antalya Yolculuğu” anlayışıyla hayata geçirilecek kamp, 31 Ağustos–4 Eylül 2026 tarihleri arasında Beydağı Tabiat Parkı’nda lise öğrencilerini bir araya getirecek.

50 Liseli Öğrenciye Uygulamalı Eğitim

Kamp kapsamında 25 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 50 lise öğrencisi ağırlanacak. Beş gün sürecek yoğun programda öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı atölyeler de sunulacak.

Eğitim verilecek ana başlıklar ise şöyle:

Sıfır atık ve sürdürülebilirlik

İklim değişikliği ve doğa koruma

Su verimliliği ve kompost yapımı

İleri dönüşüm ve doğal yaşam pratikleri

Öğrenciler, kamp boyunca edindikleri birikimlerle kendi çözüm ve tasarımlarını geliştirme şansı bulacak. Program sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek.

Başvurular İçin Son Gün 22 Ağustos!

Kampa katılarak çevre hareketinin bir parçası olmak isteyen lise öğrencileri, 22 Ağustos 2026 tarihine kadar www.sifiratik.malatya.bel.tr adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.