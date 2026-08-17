Malatya'da yerli armut çeşitlerinin toplanmasına henüz aylar varken, Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi Kırtekeler mevkiinde erkenci Santa Maria armudu ve nektarinde pazar hasadı başladı. Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve ilkbahar geç donları nedeniyle kayısıda verim kaybı yaşayan üretici Yusuf Kırteke, 3,5 dönümlük alanda kurduğu bahçede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendislerinin desteğiyle büyük başarı elde etti.



Tarım Müdürlüğü Desteğiyle Yüksek Verim Alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerinin teknik desteğiyle budama, bitki besleme ve bakım süreçlerini profesyonelleştiren üretici Kırteke, bahçesinde yaşanan kuruma ve kalite sorunlarını aşarak yüksek verim elde etti.





Son yıllarda yaşanan don felaketleri ve kuraklığa dikkat çeken çiftçi Yusuf Kırteke,

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son 6 yılda kayısımız sadece iki defa tuttu. Tuttuğu yıllarda da istediğimiz pazar değerini bulamadık. İl Tarım Müdürlüğümüzün ziraat mühendisleri gelerek bize teknik eğitimler verdiler. Ağaçlardaki kuruma sorununu çözdük. Santa Maria armudu ve nektarinin bütün çeşitlerinde yüksek verim aldık"

dedi.

"Nasıl Ki Kayısımız Meşhursa Bu Meyvelerde De Aynı Lezzeti Yakaladık"

Malatya'nın toprak ve iklim yapısının meyve kalitesini artırdığını belirten Kırteke,

"Toprağımızın potasyum bakımından zengin olması, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı, esinti ve kaliteli sulama imkanları meyvelerde olağanüstü bir tat oluşturuyor. Farklı illere gönderdiğimiz numunelerden tam not aldık. Nasıl ki Malatya kayısısı dünyada aromasıyla meşhur ise burada yetiştirdiğimiz Santa Maria armudu ve nektarinde de aynı eşsiz lezzeti yakaladık. Tüketicilerden inanılmaz bir talep var"

ifadelerini kullandı.



“10'ar Dönümlük Yeni Bahçeler Yolda"

Yatırımlarını sadece meyve bahçesiyle sınırlandırmayan ve 6 bin adet sofralık üzüm fidanı dikerek bağcılık alanında da adımlar atan Kırteke, üreticiden tüketiciye doğrudan satış ağı kurduklarını söyledi. Malatya şehir merkezine 5 kilogramlık paketlerle servis yaptıklarını ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirten üretici, sonbahar döneminde 10'ar dönümlük yeni bahçeler kurarak 'Malatya Nektarını' ve 'Malatya Santası' markasıyla pazardaki paylarını büyüteceklerini kaydetti.