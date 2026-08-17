Dokuz gün boyunca kentin dört bir yanına yayılan festival, sergilerden söyleşilere, konserlerden geleneksel zanaat atölyelerine kadar pek çok farklı organizasyonla Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliğini ön plana çıkardı. Her yaştan vatandaşın yoğun katılım gösterdiği organizasyon, kapanış gününde de dolu dolu geçen içerikleriyle kentin sosyal hayatına renk katmayı sürdürdü.

Geleneksel Zanaatlar Kültür Merkezi’nde Yaşatıldı

Festivalin son gününde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi, köklü zanaat geleneklerine ev sahipliği yaptı. Düzenlenen Tespih Atölyesi’nde usta eller, tespih yapımının inceliklerini ve kullanılan malzemelerin özelliklerini meraklılarına aktardı. Kehribar, akik, firuze, lapis ve oniks gibi kıymetli taşların yanı sıra kemik, boynuz, inci, sedef ve özel ağaç türlerinin işlenme süreçleri paylaşıldı. Atölyede ayrıca imame, nişane ve püskül bölümlerinin estetik uyumu ile oyma ve kakma süsleme teknikleri detaylıca tanıtıldı.



Aynı merkezde kurulan Saraciye Atölyesi’nde ise deri işçiliğinin geçmişten günümüze olan yolculuğu ele alındı. Tarihte at eyeri ve koşum takımlarının yapımında kullanılan saraciye ustalığının; bugün çanta, cüzdan, kemer ve bavul imalatında nasıl yaşatıldığı uygulamalı örneklerle ziyaretçilere gösterildi.

"Yalnız Adama Tuzak" Tiyatrosuna Tam Not

Kültür sanat programı kapsamında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda sahnelenen “Yalnız Adama Tuzak” adlı tiyatro oyunu, izleyicileri gizem dolu bir hikayenin içine çekti. Eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla sarsılan Daniel’in, kendisini Elizabeth olarak tanıtan gizemli bir kadının hayatına girmesiyle yaşanan olayları konu alan oyun, sürükleyici kurgusuyla beğeni topladı. Gerçek ile yalan arasındaki sınırların belirsizleştiği yapım, izleyicilerden büyük alkış aldı.



100. Yıl Kent Parkı’nda Bando Coşkusu

Müzik etkinlikleri çerçevesinde 100. Yıl Kent Parkı’nda düzenlenen 2’nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri, festivalin kapanış gününe renk kattı. Bando ekibinin seslendirdiği eserlerle parkı dolduran vatandaşlar, dokuz günlük festival maratonunu müzik dolu anlarla tamamladı.

Dokuz gün boyunca sergiler, söyleşiler, konserler ve atölyelerle Malatya’nın kültürel hayatına canlılık katan Türkiye Kültür Yolu Festivali, kentteki programını tamamlamasının ardından rotasını Erzurum’a çevirdi.