Çalışma hayatının zorlu virajlarını geride bırakanlar için emekli maaşı, evin tenceresinin kaynamasını sağlayan en temel güvence. Çarşı pazardaki etiket değişimleri karşısında alım gücünü korumaya çalışan vatandaşlar, haklı olarak kendilerine sunulan her türlü avantajı değerlendirmek istiyor. Bu talebin farkında olan bankalar, yeni müşteriler kazanmak ve mevcutları elde tutmak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Düzenlenen bu geniş çaplı kampanyalar, doğru analiz edildiğinde aile ekonomisine hatırı sayılır bir katkı sunuyor.

Malatyalı Büyüklerimizin Seçim Maratonu

Malatya'nın sıcak yaz günlerinde Şire Pazarı civarında dolaşan emeklilerimizin gözü kulağı banka camlarındaki afişlerde. Geçim derdi herkesi ince eleyip sık dokumaya iterken, bankaların 35 bin lirayı bulan teklifleri haliyle büyük ilgi görüyor. Şekerbank'ın açıkladığı bu dev rakam, eğer istenen tüm koşullar harfiyen yerine getirilirse Malatyalı emeklimizin cebine girecek. Tabii banka, sizden sadece maaşınızı değil, tüm finansal hayatınızı oraya taşımanızı bekliyor.

Koşulsuz Şartsız Nakit Fırsatları

Bazı büyüklerimiz ise "Ben anlamam öyle kredi kartından, faturadan; bana vereceğin net parayı söyle" diyor. İşte bu noktada QNB devreye girerek, 20 bin lira üstü maaş alanlara amasız fakatsız 20 bin lira nakit ödeme yapıyor. Malatya'daki birçok esnaf emeklisi de kafasını yormamak için bu yolu seçiyor. Akbank da benzer bir sistemle, maaş dilimine göre 15 bin liraya varan parayı, maaş hesaba geçer geçmez üçüncü gün sizin adınıza yatırıyor.

Çevresine Haber Salanlar İçin Ek Gelir

Türkiye Finans'ın Malatya'da uyguladığı yöntem ise oldukça ilgi çekici. Banka, hem maaşını taşıyanlara koşullara bağlı olarak 32 bin liraya kadar destek oluyor hem de sistemin içine çektiğiniz her emekli tanıdığınız için 500 lira prim veriyor. Beş on arkadaşını getiren Malatyalı teyzemiz, sırf bu işten 5 bin lira ek nakit kazanabiliyor. ING Bank da 15 bin liralık taban ödemeyi fatura ve hesap kullanımı şartlarıyla 32 bin liraya kadar esneterek yarışta kalıyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

Geleneksel bankacılıktan kopamayan Malatyalılar için Ziraat ve Halkbank, maaş oranına göre 5 bin liradan 12 bin liraya uzanan bir barem sunuyor. Kuveyt Türk ise 14 bin liraya kadar nakit desteği sağlıyor. Maaşınızı taşımak için şube şube gezmenize lüzum yok, e-Devlet kapısı bu işi birkaç dakikada çözüyor. Ancak eski bankanızda kalan süreniz varsa, o cayma bedeli karşınıza çıkacaktır. İmzayı atmadan önce bankadaki müşteri temsilcisine şartsız ne kadar alacağınızı kuruşu kuruşuna sormanızda büyük fayda var.