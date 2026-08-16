Ortaklığın giderilmesi davaları yüzünden mahkeme salonlarında akrabaların birbirine küstüğü o eski günler artık geride kalıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasal düzenleme, Malatyalı ailelerin ortak mülklerini koruması için yepyeni bir hukuki zemin oluşturdu.

Gerçek Değerinden Aşağı Satılamayacak

Eski sistemdeki en büyük adaletsizlik, mahkeme satışlarında tarlaların ve evlerin yarı fiyatına elden çıkarılmasıydı. Yeni kanunla birlikte bu açık net bir şekilde kapatıldı. Artık babadan veya dededen kalan gayrimenkuller ilk ihalede, eksperin belirleyeceği yüzde yüz gerçek piyasa değeri üzerinden açık artırmaya konulacak.

Bu ilk kritik aşamada dışarıdan yabancı alıcıların masaya oturması yasaklandı. Sadece yasal mirasçılar ilk turda teklif verebilecek. Malatya'da yılların emeğiyle dikilen o kayısı bahçeleri, yabancı ellere gitmeden doğrudan ailenin kendi bünyesinde kalacak.

İkinci İhalede Dışarıya Açık Kapı

Eğer ilk ihale turunda mirasçılar kendi aralarında anlaşma sağlayamaz ve mülk satılamazsa süreç bir sonraki adıma taşınıyor. Bu aşamadan sonra yapılacak olan ikinci ihale, mecburen dışarıdan üçüncü kişilerin katılımına açılıyor.

Malatya'da hisseli tarlasını korumaya çalışan, kuruşu kuruşuna emeğinin karşılığını almak isteyen vatandaşlar için bu düzenleme büyük bir adalet getiriyor. Yargının getirdiği bu yenilikçi sistem, aile içi huzursuzlukları bitirirken mülklerin değerinde satılmasını da garanti altına alıyor.