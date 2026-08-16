MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ’da kamuoyunun merakla beklediği 12 maddelik "çerçeve yasa" sürecinin kilit şartlarını açıkladı. Silah bırakmada 6 aylık zaman sınırından nihai TBMM onayına, özel kurul takibinden kimlerin kapsam dışı tutulacağına kadar kritik tüm detaylar belli oldu.

Elazığ Kongresinde Türkiye Gündemi Onur Köseli Başkan Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi, Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı kongrede tek adayla seçime gidildi. Delegelerin tamamının oyunu alan Onur Köseli, MHP Elazığ Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Partililere hitap eden Fendoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Ülkü Ocakları’nın önemini vurgulayan Fendoğlu, babasının "Kuzusu olmayanın sürüsü olmaz" sözünü hatırlatarak, "Bizim kuzularımız da, yetiştiğimiz yer de Ülkü Ocaklarıdır" dedi.

Çerçeve Yasa Nasıl İşleyecek? İşte 12 Maddelik Sürecin Şifreleri

Konuşmasının ana eksenini kamuoyunda geniş yer bulan çerçeve yasaya ayıran Mehmet Celal Fendoğlu, düzenlemenin 12 maddeden oluştuğunu belirterek sürecin teknik ve hukuki işleyiş haritasını çizdi:

6 Aylık Zaman Filtresi: Teslim olma ve silah bırakmaya ilişkin süreçte 6 aylık bir sürenin öngörüldüğünü ifade eden Fendoğlu, takvimin net sınırlarla belirlendiğini aktardı.

Teslim olma ve silah bırakmaya ilişkin süreçte öngörüldüğünü ifade eden Fendoğlu, takvimin net sınırlarla belirlendiğini aktardı. Özel Kurul Takibi: Sürecin tüm aşamaları, ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarının oluşturduğu özel bir kurul tarafından anlık ve titizlikle takip edilecek.

Sürecin tüm aşamaları, ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarının oluşturduğu özel bir kurul tarafından anlık ve titizlikle takip edilecek. Tek Başına Rapor Yetmeyecek (TBMM Şartı): Kurulun teslim olan kişiler ve silahlarla ilgili rapor hazırlaması sürecin tamamlanması için yeterli olmayacak. Yasaya göre nihai onay Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) ilgili kurul tarafından verilecek.

"Katil Olanlar Kapsam Dışı" Kırmızı Çizgiler Çizildi

Kamuoyundaki tartışmalara net yanıtlar veren Fendoğlu, yasanın sınırlarını ve istisnalarını kesin bir dille ortaya koydu:

"Teslim olup silahlarıyla teslim olanlar; katil olanlar ve adi suçları işleyenler kapsamın içinde değil. Katil olanları kapsamıyor, giremezler."

PKK’nın üst yönetiminde bulunanların, cinayet işleyenlerin ve adi suçlara karışanların kesinlikle düzenleme dışında tutulduğunu belirten Fendoğlu, yasanın TBMM’de yüksek katılımla oylandığını, İYİ Parti dışındaki siyasi partilerin de ülkenin menfaatleri doğrultusunda destek sunduğunu kaydetti. Fendoğlu, sürecin baş mimarlarından birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu vurguladı.

"Elazığ’ın Mayası Harput’ta Yoğruldu"

Harput’un tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çeken Fendoğlu, bölgenin ilim, irfan ve devlet geleneğiyle şekillendiğini söyledi:

"Elazığ sıradan bir şehir değildir. Elazığ Harput’un vakarıdır. Elazığ Fırat’ın cesaretidir. Elazığ Anadolu’nun sarsılmaz milliyetçi vicdanıdır. Buradaki milliyetçilik bin yıllık Türk devlet geleneğinin devamıdır."

"Bizim Siyasetimizin Merkezi Makam Değil, Devlettir"

Partisinin ilke ve hedeflerine değinen Fendoğlu, ayrıştırıcı değil birleştirici bir milliyetçilik anlayışına sahip olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün ne söylediysek bugün onun arkasındayız. Bugün bizim siyasetimizin merkezi makam değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bizim sevdamız koltuk değil, vatandır. Bizim hesabımız seçim değil, Türk milletinin geleceğidir."

MHP’den ayrılarak farklı yapılara geçenleri "günübirlik söylemler ve popülizm" üzerinden eleştiren Fendoğlu; MHP kadrolarının FETÖ, PKK veya uzantılarından destek almadan Meclis’e girdiğini, bu onurun partilerine yettiğini belirtti.

Bahçeli’nin 1 Ekim Hamlesi ve Şehitlere Vefa

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te TBMM’de sergilediği tutumu hatırlatan Fendoğlu, bu adımın Türkiye’nin bekası için atılmış bir "barış eli" olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda vatan uğruna can veren şehitlere rahmet, gazilere ise şifalar diledi.