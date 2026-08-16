Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 16 Ağustos 2026 Pazar günü Malatya'nın ana merkez ilçeleri dahil olmak üzere birçok noktasında şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

Peki, Malatya'da elektrikler saat kaçta kesilecek ve ne zaman gelecek? Yeşilyurt, Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde kesintiden etkilenecek mahalleler neresi? İşte 16 Ağustos Malatya güncel elektrik kesintisi programı...

16 Ağustos Malatya Elektrik Kesintisi Listesi

Yeşilyurt Elektrik Kesintisi (09:00 - 17:00)

Yeşilyurt ilçesinde sanayi bölgeleri ve yerleşim alanlarında yaklaşık 8 saatlik planlı kesinti yapılacak:

1. OSB Mahallesi: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 2. OSB Mahallesi: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Özal Mahallesi: 09:00 – 17:00

Battalgazi Elektrik Kesintisi

Battalgazi ilçesinde farklı mahallelerde kademeli kesintiler uygulanacak:

Orduzu Mahallesi: 09:00 – 12:00 (3 saat)

09:00 – 12:00 Alişar Mahallesi: 09:00 – 16:00 (7 saat)

09:00 – 16:00 Kemerköprü Mahallesi: 09:00 – 16:00 (7 saat)

Arapgir Elektrik Kesintisi (09:00 - 17:00)

Arapgir ilçesinde de şebeke çalışması nedeniyle uzun süreli kesinti yaşanacak:

Gözeli Mahallesi: 09:00 – 17:00 (8 saat)