Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle araç kiralama sektöründe işletmelerin faaliyet şartlarından sözleşme içeriğine, depozito uygulamasından internet üzerinden yapılan kiralamalara kadar birçok başlık yeniden düzenlendi. Düzenleme, Malatya’da faaliyet gösteren araç kiralama işletmeleri kadar araç kiralayan tüketicileri de yakından ilgilendiriyor.

Araç Kiralamada Hangi Kurallar Değişti?

Yeni düzenleme, Türkiye genelinde motorlu kara taşıtlarının kiralanması faaliyetini belirli kurallara bağlıyor. Malatya da bu kapsamda yer alan 81 ilden biri. Yönetmeliğin temel amacı, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışma usullerini standartlaştırmak ve kiralama sürecinde hem işletmenin hem de tüketicinin haklarını daha açık hale getirmek.

Düzenlemeyle birlikte araç kiralama faaliyeti yürüten işletmelerin belirli şartları karşılaması ve yetki belgesi alması gerekiyor. İşletmelerin vergi kaydı, meslek odası kaydı ve faaliyet alanları gibi bilgiler de sistem üzerinden takip edilecek.

Malatya’da Araç Kiralayacaklar Dikkat!

Yeni kurallar Malatya’daki sektör açısından da önem taşıyor. Kentte otomobil, hafif ticari araç veya farklı motorlu kara taşıtlarını kiralamak isteyen vatandaşlar, bundan sonra işletmelerin yetki durumuna ve sözleşme şartlarına daha fazla dikkat etmek zorunda kalacak.

Kira Sözleşmesinde Hangi Bilgiler Yer Alacak?

Yönetmelikle birlikte araç kiralama sözleşmelerinin içeriği de daha ayrıntılı hale getirildi. Kiralama işlemi yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabilecek. Ancak sözleşmede tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça ortaya koyan bilgilerin bulunması gerekecek.

Sözleşme öncesinde tüketiciye işletmenin kimliği, iletişim bilgileri, kiralanacak aracın özellikleri ve kira bedeli gibi bilgiler sunulacak. Aracın markası, cinsi, tipi, modeli, yılı ve kilometresi gibi ayrıntıların yanı sıra varsa teslimat, yol yardımı, kasko, sigorta ve benzeri hizmetlere ilişkin bilgiler de açık şekilde belirtilecek.

Malatya’da araç kiralayacak vatandaşların da imza atmadan önce sözleşmenin tamamını incelemesi, özellikle ek ücretler ve teminat koşullarını kontrol etmesi gerekecek.

Depozito ve Ödemelerde Yeni Dönem

Yeni yönetmelikte araç kiralama sürecinde alınabilecek depozito ve ön ödemelere ilişkin kurallar da düzenlendi. Kiralama işlemi öncesinde tüketiciden ödeme alınması halinde bunun hangi şartlarda yapılacağı ve sözleşmede nasıl gösterileceği belirleniyor.

Özellikle depozito konusunda tüketicinin ne için ödeme yaptığını bilmesi amaçlanıyor. Depozitonun hangi durumlarda kullanılacağı, iade şartları ve iade sürecine ilişkin açıklamaların sözleşmede yer alması gerekiyor.

İnternetten Araç Kiralarken Bu Detaylara Bakın

Yönetmelik ayrıca araç kiralama işlemlerinde kullanılan elektronik sistemleri de kapsıyor. İnternet sitesi, mobil uygulama veya başka bir elektronik platform üzerinden yapılan kiralamalarda da belirlenen kurallara uyulması gerekiyor.

Bu nedenle Malatya’da internet üzerinden araç kiralamak isteyen vatandaşların yalnızca fiyat karşılaştırması yapması yeterli olmayacak. Kiralama işlemini gerçekleştiren işletmenin yetkili olup olmadığı, sözleşmede hangi koşulların bulunduğu ve depozitonun hangi şartlarda iade edileceği de kontrol edilmeli.

Araç Kiralama İlanlarına Da Yeni Kurallar Geldi

Yeni sistem yalnızca kiralama sözleşmelerini değil, araç kiralama ilanlarının yayımlanmasını sağlayan platformları da kapsıyor. Yönetmelikte, ilanların elektronik ortamda yayımlanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları da tanımlanıyor.

Bu kapsamda araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin belirli bilgileri sisteme aktarması ve ilan süreçlerinde mevzuata uygun hareket etmesi gerekiyor. Böylece internet üzerinden verilen araç kiralama ilanlarının daha düzenli ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Vatandaş açısından bakıldığında ise düzenlemenin en önemli taraflarından biri, kiralama işleminin daha şeffaf hale gelmesi. Araç kiralarken işletmenin kim olduğu, hangi hizmeti sunduğu ve tüketicinin hangi şartları kabul ettiği daha açık şekilde ortaya konulacak.

Malatya’da Araç Kiralarken Bunlara Dikkat!

1. İşletmenin yetki durumunu kontrol edin.

2. Sözleşmeyi imzalamadan önce tüm maddeleri okuyun.

3. Depozitonun hangi şartlarda iade edileceğini öğrenin.

4. Ek ücret ve hizmet bedellerini kontrol edin.

5. Aracın kilometre, sigorta ve kasko bilgilerini inceleyin.

6. Hasar ve trafik cezalarından kimin sorumlu olduğunu öğrenin.

7. İnternet üzerinden yapılan kiralamalarda işletmenin bilgilerini kontrol edin.