Malatya'da Battalgazi, Yeşilyurt, Kuluncak, Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Yetkililer, vatandaşların kesinti saatlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçe ve Mahalle Listesi

Battalgazi

Kesinti Saati: 19:00 - 20:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

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Etkilenen Mahalleler: Selçuklu Mah.

Yeşilyurt

Kesinti Saati: 09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Karakavak Mah., Tecde Mah.

Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Kuyulu Mah.

Kuluncak

Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Alvar Mah., Çörmü Mah., Ortapınar Mah.

Akçadağ

Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Etkilenen Mahalleler: Bahri Mah.

Arapgir

Kesinti Saati: 09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Etkilenen Mahalleler:

Aşağıyenice Mah.

Berenge Mah.

Cömertli Mah.

Çarşı Mah.

Hocaali Mah.

Köseoğlu Mah.

Kayakesen Mah.

Muhabir: Samet Aktaş