Malatya’da sağlık hizmetlerinin aksamaması adına 24 saat esasına göre hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. İl merkezinde 4, Eski Malatya bölgesinde ise 1 eczane gün boyunca kesintisiz ilaç tedariki sağlayacak.

Merkez Bölgesinde Nöbetçi Olan Eczaneler

Malatya Merkez sınırları içerisinde gün boyu ve gece boyunca açık olacak eczanelerin iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

Nur Eczanesi

Adres: Yıldıztepe Mah. Yeşilçam Cad. Yeşilçam Sosyal Tesisi Karşısı No: 28

Telefon: 0422 502 55 55

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Orhanoğlu Eczanesi

Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market Yanı) No: 14/D – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0533 548 46 25

Çalışma Saati: 24 Saat Açı

Anıl Eczanesi

Adres: Turgut Özal Blv. Hastane Karşısı, Shell Benzinlik Yanı No: 13/A

Telefon: 0422 211 37 44

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Bade Eczanesi

Adres: Tecde Mah. Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü, Kozluk Sok. No: 2/B – Yeşilyurt / Malatya

Telefon: 0422 336 44 36

Çalışma Saati: 24 Saat Açık

Eski Malatya Bölgesinde Nöbetçi Eczane

Eski Malatya (Battalgazi) bölgesinde acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için hizmet verecek adres:

Menengiç Eczanesi

Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No: 85 – Battalgazi / Malatya

Telefon: 0422 999 10 23

Çalışma Saati: 24 Saat Açık