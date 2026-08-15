Malatya’da sağlık hizmetlerinin aksamaması adına 24 saat esasına göre hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. İl merkezinde 4, Eski Malatya bölgesinde ise 1 eczane gün boyunca kesintisiz ilaç tedariki sağlayacak.
Merkez Bölgesinde Nöbetçi Olan Eczaneler
Malatya Merkez sınırları içerisinde gün boyu ve gece boyunca açık olacak eczanelerin iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:
Nur Eczanesi
Adres: Yıldıztepe Mah. Yeşilçam Cad. Yeşilçam Sosyal Tesisi Karşısı No: 28
Telefon: 0422 502 55 55
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Orhanoğlu Eczanesi
Adres: Fırat Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi (İnderesi Esenlik Market Yanı) No: 14/D – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0533 548 46 25
Çalışma Saati: 24 Saat Açı
Anıl Eczanesi
Adres: Turgut Özal Blv. Hastane Karşısı, Shell Benzinlik Yanı No: 13/A
Telefon: 0422 211 37 44
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Bade Eczanesi
Adres: Tecde Mah. Yeşilyurt Semt Pazarı Üstü, Kozluk Sok. No: 2/B – Yeşilyurt / Malatya
Telefon: 0422 336 44 36
Çalışma Saati: 24 Saat Açık
Eski Malatya Bölgesinde Nöbetçi Eczane
Eski Malatya (Battalgazi) bölgesinde acil ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için hizmet verecek adres:
Menengiç Eczanesi
Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No: 85 – Battalgazi / Malatya
Telefon: 0422 999 10 23
Çalışma Saati: 24 Saat Açık