İslâm dini, insanları gücünün yeteceği yükümlülüklerle sorumlu tutarak mali ibadetlerde "temel ihtiyaçlardan (havâic-i asliyye) fazla bir mala sahip olma" şartını aranmıştır. İşte günün ezan vakitleri ve zekât mükellefiyetini doğrudan etkileyen temel ihtiyaçların kapsamı.

Günün Ezan Vakitleri

İmsak: 04:02

Güneş: 05:34

Öğle: 12:38

İkindi: 16:23

Akşam: 19:28

Yatsı: 20:53

Havâic-i Asliyye (Temel İhtiyaçlar) Nelerdir?

İslâm’da kişilerin zekât, kurban gibi mali yükümlülüklerle mükellef sayılabilmesi için kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin asgari yaşam standartlarını karşılayacak bir yıllık temel ihtiyaçlarının (havâic-i asliyye) üzerinde bir mala sahip olması şart koşulmuştur.

Zamana ve Çevreye Göre Değişiyor

Hangi malların temel ihtiyaç sayılacağı kişiye, zamana, dönemin şartlarına ve bulunulan çevreye göre farklılık gösterebilir. Ancak İslâm alimleri, toplumun genel ve objektif yaşam standartlarını dikkate alarak belirleyici temel çerçeveler çizmiştir.

Neler Temel İhtiyaç Sayılır?

Günümüz şartları ve toplumun asgari geçim standartları doğrultusunda başlıca temel ihtiyaçlar şunlardır:

Barınma ve Ev Giderleri: Oturulan ev, ev eşyaları ile elektrik, su, yakıt ve aidat gibi cari giderler.

Yaşam ve Sağlık: Yiyecek, giyecek, sağlık ve güvenlik harcamaları

Ulaşım ve Eğitim: Günlük hayatın sürdürülmesi için gerekli araç-gereçler ve eğitim giderleri.

Meslek ve Üretim Araçları: Bir kimsenin geçimini sağladığı meslek veya üretim faaliyeti için kullandığı arsa, bina, makine ve aletler.