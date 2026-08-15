Malatya ve ilçelerinde 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 31°C ile 36°C arasında seyredecek. İl merkezinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge çevrelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Merkez ve Bazı İlçelerde Parçalı Bulutlu Hava

Malatya il merkezi ile Battalgazi, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde gün boyunca parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Malatya (Merkez): Parçalı Bulutlu (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 33°C)

Battalgazi: Parçalı Bulutlu (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 33°C)

Kale: Parçalı Bulutlu (En Düşük: 23°C / En Yüksek: 35°C)

Yazıhan: Parçalı Bulutlu (En Düşük: 22°C / En Yüksek: 36°C)

Yeşilyurt: Parçalı Bulutlu (En Düşük: 20°C / En Yüksek: 33°C)

Birçok İlçede Gök gürültülü Sağanak Yağış Uyarılandı

Aralarında Akçadağ, Arapgir, Balaban ve Doğanşehir'in de bulunduğu birçok ilçede ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani yağışlara ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması öneriliyor.

Akçadağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı (18°C / 33°C)

Arapgir: Gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C / 32°C)

Arguvan: Gök gürültülü sağanak yağışlı (21°C / 32°C)

Balaban: Gök gürültülü sağanak yağışlı (15°C / 32°C)

Darende: Gök gürültülü sağanak yağışlı (19°C / 34°C)

Doğanşehir: Gök gürültülü sağanak yağışlı (20°C / 32°C)

Doğanyol: Gök gürültülü sağanak yağışlı (24°C / 36°C)

Hekimhan: Gök gürültülü sağanak yağışlı (19°C / 33°C)

Kuluncak: Gök gürültülü sağanak yağışlı (17°C / 31°C)

Pütürge: Gök gürültülü sağanak yağışlı (22°C / 35°C)