Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 14 Ağustos 2026 tarihli atama kararında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Malatya’yı ilgilendiren bir dizi görev değişikliği yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan listede, halen Malatya’da görev yapan bazı komutanların yeni görev yerleri belirlenirken, farklı illerde görev yapan bazı isimler de Malatya’daki kritik görevlere atandı.

Malatya’dan Farklı İllere Yeni Görevlendirmeler

Atama listesinde Malatya’da görev yapan bazı üst rütbeli komutanların görev yerlerinin değişti.

Tümgeneral Aydın Kılıç, 2’nci Ordu Kurmay Başkanlığı görevinden 7’nci Kolordu Kurmay Başkanlığı görevine Diyarbakır’da devam edecek. Kılıç’ın yerine Malatya’ya yeni bir isim görevlendirildi.

Malatya’da görev yapan Tuğgeneral Abdullah Soydemir de yeni görev yeri belirlenen isimler arasında yer aldı. 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı görevini yürüten Soydemir, 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine Doğubayazıt/Ağrı’da atanırken, Malatya’daki görev değişikliği dikkat çekti.

Malatya’ya Yeni Komutanlar Geliyor

Atama listesinde Malatya’ya yapılan görevlendirmeler de öne çıktı. Tümgeneral Gültekin Yaralı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki mevcut görevinden 2’nci Ordu Komutanlığına Malatya’da atanırken, kentteki en dikkat çekici değişikliklerden biri gerçekleşmiş oldu.

Tümgeneral Gökhan Çelik de Ege Ordu Kurmay Başkanlığı görevinden 2’nci Ordu Kurmay Başkanlığı görevine Malatya’da getirildi.

Böylece Malatya’daki 2’nci Ordu yapılanmasında hem komuta hem de kurmay kademesinde yeni isimler görev üstlenecek.

13’üncü Komando Tugayına Da Yeni İsim

Malatya’daki atamalarda 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı da değişen görev yerleri arasında bulunuyor.

KKTC’de görev yapan Tuğgeneral Mustafa Volkan Esen, 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı görevine Malatya’da atandı. Böylece Malatya’daki önemli askeri birliklerden biri olan 13’üncü Komando Tugayı da yeni komutanıyla görevine devam edecek.

Atama listesinde ayrıca Malatya’da görev yapan Tuğgeneral Mehmet Savcı için de görev değişikliği yer aldı. Savcı’nın mevcut görevi ile yeni görevinin her ikisinin de Malatya’da bulunması dikkat çekti.

Malatya’yı İlgilendiren Yeni Atamalar

Gültekin Yaralı: 2’nci Ordu Komutanlığı – Malatya

Gökhan Çelik: 2’nci Ordu Kurmay Başkanlığı – Malatya

Mustafa Volkan Esen: 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı – Malatya

Aydın Kılıç: 7’nci Kolordu Kurmay Başkanlığı – Diyarbakır

Abdullah Soydemir: 1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı – Doğubayazıt/Ağrı

Mehmet Savcı: Malatya’daki görevinde yeni görevlendirme

Atamalar, Cumhurbaşkanlığı’nın 2026/232 sayılı kararı kapsamında 14 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.