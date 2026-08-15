Malatya’da milyonlarca liralık bir taşınmaz için belediye ile hak sahipleri arasında anlaşma sağlandı. Nikah Sarayı’nın hemen arkasında bulunan arazi için açılan 3 ayrı kamulaştırmasız el atma davası kapsamında Büyükşehir Belediyesi toplam 6 milyon 65 bin TL ödeme yapmayı kabul etti.



Karar, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısında gündeme gelen 46, 47 ve 48. maddeler kapsamında görüşüldü. Uzun süren dava süreçleri, olası faiz, vekalet ücreti ve yargılama giderleri dikkate alınarak hak sahipleriyle sulh yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.



Hukuk Müşavirliğine Tam Yetki Verildi



5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) fıkrasında yer alan "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek" hükmü doğrultusunda hareket edildi. Kabul edilen maddeler çerçevesinde; söz konusu taşınmaz malikleriyle uzlaşma süreçlerini nihayete erdirmek, sulh protokollerini imzalamak ve gerekli tüm yasal iş ve işlemleri yürütmek üzere 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Önder Dönük yetkilendirildi.





Belediye Üç Dosya İçin Ne Kadar Ödeme Yapacak?



Meclis kararında yer alan dosyalara göre belediyenin yapacağı ödemeler farklı tutarlardan oluşuyor.



46. madde kapsamında Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararında, faizleriyle birlikte 471 bin 386 TL tutarında ödeme yükümlülüğü bulunuyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda dosyanın 375 bin TL ödenerek sulh yoluyla kapatılması kararlaştırıldı.



47. madde kapsamındaki dosyada ise aynı parsel için hazırlanan bilirkişi raporunda kamulaştırma bedeli 3 milyon 343 bin TL olarak belirlendi. Davanın icraya taşınması halinde faiz, vekalet ücreti ve diğer masraflarla birlikte belediyeye yaklaşık 5 milyon 550 bin TL maliyet oluşturabileceği değerlendirildi. Taraflar yapılan görüşmeler sonucunda 3 milyon 750 bin TL ödeme konusunda anlaşmaya vardı.



48. madde kapsamındaki dosyada ise mahkeme tarafından faizleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 427 bin TL ödeme yükümlülüğü ortaya çıktı. Belediye ile taşınmaz sahipleri arasındaki görüşmeler sonucunda bu dosyanın 1 milyon 940 bin TL karşılığında sulh yoluyla sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

Böylece üç dosya kapsamında belediyenin hak sahiplerine ödemeyi kabul ettiği toplam tutar 6 milyon 65 bin TL oldu.

Söz konusu gündem oy birliğiyle Meclis’ten geçti.



6 milyon TL ödenecek, arazinin akıbeti ne olacak?



Belediye ile hak sahipleri arasındaki sulh anlaşmasıyla birlikte taşınmaz için önemli bir ödeme süreci başlarken, arazinin bundan sonraki kullanım amacı da merak konusu oldu. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu alan için şu an hazırlanmış herhangi bir proje bulunmuyor.



Taşınmazın ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirileceği belirtilirken, 6 milyon 65 bin TL ödeme yapılacak alanın hangi amaçla kullanılacağı konusunda şu aşamada netleşmiş bir proje bulunmuyor.



Geçtiğimiz ay da 17 milyon TL’lik karar alınmıştı



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında da aynı bölgede, söz konusu taşınmaza bitişik olduğu belirtilen başka bir araziyle ilgili uzlaşma kararı alınmış ve hak sahiplerine yaklaşık 17 milyon TL ödeme yapılması kabul edilmişti.



Böylece belediyenin aynı bölgede, birbirine bitişik taşınmazlarla ilgili peş peşe uzlaşma yoluna gitmesi dikkat çekti. Ancak söz konusu taşınmazların ilerleyen süreçte hangi amaçla kullanılacağı henüz netlik kazanmadı.

Muhabir: BETÜL YİĞİT