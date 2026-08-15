Darende’de 1800’lü yıllara dayanan geçmişiyle dikkat çeken Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, kadın esnafın üretimiyle yeniden canlanıyor. Ankara Darendeliler Derneği Başkanı Derviş Kıhtır, bedestende stant ve dükkan açarak yerel ürünlerini satışa sunan kadınları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.

"Belediye Başkanımıza ve Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum"

Yusuf Paşa Bedesteni’nin ilçenin tarihi kimliği açısından kritik bir role sahip olduğunu belirtilen Kıhtır, mekanın ihyasında katkısı olanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Tarihimizin önemli değerlerinden biri olan, 1800’lü yıllardan günümüze ulaşan Yusuf Paşa Bedesteni’nin yeniden ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tarihi mekâna verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Alican Bozkurt’a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."



"Kadınların Elinin Değdiği Yer Güzelleşiyor"

Kadınların ürettiği el emeği ürünleri ve yöresel lezzetleri inceleyen Kıhtır, kadın girişimciliğinin tarihi yapıya ayrı bir hareketlilik getirdiğini vurguladı. Kıthır "Kadınların elinin değdiği yerlerin nasıl güzelleştiğini ve mis gibi olduğunu burada bir kez daha gördük. Emeği geçen kadınlarımızın ellerine sağlık. Allah herkese hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar versin" ifadelerini kullandı.



"Çıkın Çıkın Gelin"

Tarihi bedestenin ilerleyen süreçte Darende’nin en çok ziyaret edilen duraklarından biri haline geleceğine inandığını söyleyen Kıhtır, tüm Malatyalıları ve ilçeyi ziyaret eden turistleri alışveriş yapmaya davet etti. Kıthır "İlerleyen günlerde müşteri sayısının artacağına ve Yusuf Paşa Bedesteni’nin herkes tarafından bilinen, ziyaret edilen bir yer olacağına inanıyorum. Herkesi buradaki kadın esnafımızdan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Gelin, görün, alışveriş yapın. Çıkın çıkın gelin" diye konuştu.