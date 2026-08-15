Malatya’da ikamet eden Sevim Akın, adeta hastane odasına dönen evinde üç engelli evladının bakımını tek başına sırtlanmış durumda. Çocuklarının yanından bir an olsun ayrılamayan çaresiz anne, yardım eli uzatılmasını bekliyor.

En Küçük Evladı SSPE Hastalığına Yakalandı

Biri 21, diğeri 17 yaşında doğuştan bedensel engelli iki çocuğu bulunan Akın ailesinin dünyası, en küçük oğulları Umut Selim’in rahatsızlanmasıyla bir kez daha karardı. 7 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde büyüyen küçük Umut, elde titreme ve gerileme şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede beyni etkileyen SSPE (Subakut Sclerosan Panensefalit) teşhisi aldı. Yoğun bakım sürecinin ardından yatağa bağımlı hale gelen Umut ile birlikte ailenin evi tıbbi cihazlarla doldu.

"Anneyim Ama Ben de Yoruluyorum"

Üç evladının da alt bakımından beslenmesine kadar her şeyi tek başına karşıladığını belirten anne Sevim Akın, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Mehmet Ali 21 yaşında, Emirhan Çağrı 17 yaşında doğuştan bedensel engelli. En küçük oğlum Umut Selim ise 8 yaşında ve SSPE hastası. 7 yaşına kadar hiçbir şeyi yoktu, bir anda hastalığı nüksetti ve 2 yıldır tamamen yatağa bağımlı kaldı. Üç evladımın bakımını da tek başıma yapıyorum. Tabi ki anneyim, evlatlarıma bakmak benim görevim ama ben de insanım, yoruluyorum artık. Devletimden, Cumhurbaşkanımdan, Sağlık Bakanımdan yardım istiyorum. Bizi böyle çaresiz, sahipsiz bırakmasınlar."

"Kızamık Hastalığı Yıllar Sonra Tetikledi"

Oğlunun bebeklik döneminde geçirdiği kızamık yüzünden bu hale geldiğini belirten Akın, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Akın "

Oğlum 8 aylıkken, henüz kızamık aşısının zamanı gelmeden bir ay önce kızamık geçirmişti. Doktorlar bu hastalığın yıllar sonra ortaya çıkabileceğini söylediler. Ben inanıyorum, devletimizin imkanları geniş. Belki bir çaresi vardır. Tek isteğim, evlatlarımın tedavisi için sesimizin duyulması ve devletimizin bize sahip çıkması"

dedi.