Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde belirlenen bir adrese arama düzenlendi. İhbar üzerine yapılan aramada, büyük çöp torbaları içerisinde ince şekilde parçalanmış evraklar bulundu. Belgelerin imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirildi.

49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 37 kişi gözaltına alındı. Türkiye’de olduğu belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Ele geçirilen evrakların soruşturma kapsamında inceleneceği, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.