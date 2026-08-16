Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, 8. gününde tarihi anlara sahne oldu. Rap müziğin sevilen ismi Sefo, 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan dev sahnede binlerce Malatyalı ile buluştu. İlk şarkıdan itibaren tempoyu bir an olsun düşürmeyen ünlü sanatçı, yüksek enerjisiyle kente unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.

100. Yıl Kent Parkı’nda Şarkılar Tek Ses Oldu

Sefo, konser boyunca "Aşiyan", "Kördüğüm", "Affettim" ve "Bonita" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına sözleriyle, alkışlarıyla ve ritim tutarak eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren dinleyicilerle güçlü bir bağ kuran Sefo, hareketli repertuvarı ve dinamik performansıyla konser boyunca tempoyu yüksek tuttu. Festival alanındaki coşku, sanatçının sahne enerjisiyle birleşirken farklı yaş gruplarından müzikseverler aynı ritimde buluştu.

Büyük Finalde Ferhat Göçer Sahne Alacak

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı’nda düzenlenen konserler, festivalin son gününde de müzikseverleri ağırlamaya devam edecek. Festival, 16 Ağustos (bugün) akşamı Ferhat Göçer’in vereceği konserle sona erecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiyekulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.