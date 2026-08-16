Malatya iş dünyasının iki kritik ismi, kentin ekonomik geleceğini şekillendirecek stratejik bir buluşmaya imza attı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, saha çalışmaları kapsamında MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin’i yeni işletmesinde ziyaret etti. Ziyarette masaya yatırılan konular, kentin yalnızca bugününü değil, önümüzdeki 10 yıllık sanayi ve ticaret haritasını da gözler önüne serdi.

“Kayısı Ve Tekstildeki Başarı Diğer Sektörlere Taşınmalı”

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Malatya’nın ekonomik potansiyeline rağmen sektörel çeşitlilik açısından henüz istenilen noktaya ulaşamadığını söyledi. Kentin kayısı ve tekstil sektörlerinde önemli bir üretim gücü ve tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Akçin, bu başarının yeni sektörlere taşınmasının Malatya ekonomisini daha dirençli hale getireceğini ifade etti. Akçin, “Sektörel çeşitliliğimizi artırmalıyız. Kayısı ve tekstilde elde ettiğimiz başarıyı farklı sektörlerde de ortaya koyabiliriz. Ticaret ve sanayi odaları öncülük üstlenerek bu süreçleri aşabilir” ifadelerini kullandı.

“Şehri deprem modelinden çıkarmalıyız”

Malatya’nın deprem sonrasında ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir süreçten geçtiğini belirten Akçin, şehrin artık deprem stresinden ve deprem odaklı yapıdan çıkarılması gerektiğini söyledi. Esnaf ve ticaret hayatının yeniden güçlendirilmesine dikkat çeken Akçin, çarşının daha canlı ve yaşanabilir hale getirilmesinin kent ekonomisinin toparlanması açısından önem taşıdığını kaydetti. Ticaret ve Sanayi Odasının bu süreçte güçlü bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Akçin, oda yönetiminden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Boyraz: “MÜSİAD’ın AR-GE Gücünden Faydalanmak İstiyoruz”

MTSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz ise çalışan, üreten ve istihdam oluşturan bir Malatya hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. MÜSİAD’ın Türkiye genelindeki kurumsal tecrübesine dikkat çeken Boyraz, göreve layık görülmeleri halinde MÜSİAD’ın deneyimi, birikimi ve AR-GE çalışmalarından yararlanmak istediklerini ifade etti.

Malatya’nın ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesinde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket edilmesinin önemli olduğunu belirten Boyraz, üretim, sanayi ve istihdam kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Akçin de Boyraz’a seçim çalışmalarında başarı dileyerek, iş dünyasındaki deneyiminin göreve gelmesi halinde Ticaret ve Sanayi Odası açısından önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Boyraz, ekonomi platformuna yönelik projelerinin de yer aldığı çalışma dosyasını Akçin’e sundu.