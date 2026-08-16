Birkaç yıl öncesine kadar yıkıcı depremler ve "Bu evler nasıl kurulacak?" sorularıyla gündeme gelen Malatya’nın Doğanyol ilçesi, bugün tarımsal potansiyeli, kentsel dönüşümü ve dev festival organizasyonlarıyla adından söz ettiriyor. Doğanyol Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yöresel Ürünler Festivali, mülki idare amirlerinden milletvekillerine, iş insanlarından farklı şehirlerden gelen yüzlerce vatandaşa kadar yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Doğanyol Belediyesi tarafından ilçede yetiştirilen yöresel ve tarımsal ürünlerin tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi ve ürünlerin ekonomik değerinin artırılması amacıyla düzenlenen 2. Yöresel Ürünler Festivali gerçekleştirildi. Festivale; Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Doğanyol Kaymakamı Serhat Bağcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı Kürşat Ayaydın, ilçe belediye başkanları Hasan Ulutaş, Mikail Sülük, Erhan Cengiz, İhsan Özbay ve Haluk Cömertoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, siyasi partilerin ilçe başkanları, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş, MAKON Genel Başkan Yardımcısı Cihan Akköse, dernek başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Bay: “Doğanyol Artık Festivallerle Anılıyor”

Festivalin açılışında konuşan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, ilçenin kayısı, çilek, nar ve hayvansal ürünler açısından önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Festivalin temel hedefinin Doğanyol’un ve ilçede üretilen ürünlerin bilinirliğini artırmak olduğunu belirten Bay, “Allah’ın izniyle bu tür organizasyonların devamını sağlayarak ürünlerimizin ve ilçemizin tanıtımını artıracak, ekonomik katkı sağlamaya çalışacağız” dedi.

Doğanyol’un birkaç yıl önce deprem ve yeniden yapılanmayla gündeme geldiğini hatırlatan Bay, “Bundan çok değil, 5-6 yıl önce Doğanyol depremle anılan, ‘Bu evler nasıl yerine gelecek?’ denilen bir ilçeyken Allah’a şükürler olsun bugün festivallerle hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu sizlere” ifadelerini kullandı.

“7,5 Yılda 8-8,5 Milyar TL Yatırım”

Yaklaşık 7,5 yıldır belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirten Bay, bu süreçte ilçenin önemli yatırımlar aldığını ifade etti. Doğanyol’a yaklaşık 8-8,5 milyar TL yatırım gerçekleştirildiğini kaydeden Bay, “Nüfusa oranladığımız zaman bunun Türkiye’de ilk sıralarda olduğuna emin olun” diye konuştu. Bay; Doğanyol ve Gökçe’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra Doğanyol Devlet Hastanesi, güneş enerjisi santrali, kapalı spor salonu, düğün ve mevlit salonu ile karayolu çalışmalarını ilçeye kazandırılan yatırımlar arasında sıraladı.

Çiftçilere ücretsiz elektrik sağlanmasına yönelik güneş enerjisi yatırımlarına da değinen Bay, gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevcut ve önceki dönemlerde görev yapan bakanlara teşekkür etti.

“Doğanyol’u Turizm İlçesi Haline Getireceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Ayhan da Doğanyol halkının özellikle 2020 depreminden sonra ortaya koyduğu dayanışmaya dikkat çekti. Deprem sonrasında ilçenin inşa sürecinin önemli ölçüde tamamlandığını belirten Ayhan, bundan sonraki dönemde ihya çalışmalarının öne çıkacağını söyledi. Festivalin yalnızca eğlence amacı taşımadığını ifade eden Ayhan, “Bu festivalin anlamı sadece eğlenmek değildir. Güzel emeklerinizin sergilenmesidir. İnşallah ilçemizi sadece bir tarım ilçesi yapmayacağız. İlerideki projelerimizle ilçemizi güzel bir turizm ilçesi haline getireceğiz” dedi.

Bağcı: “Bizi Güçlü Kılan Dayanışmamız”

Doğanyol Kaymakamı Serhat Bağcı ise festivalin ilçenin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini, aynı zamanda sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunduğunu belirtti. Bağcı, “İlçelerimizi güçlü kılan yalnızca sahip oldukları doğal güzellikler veya ekonomik değerler değildir. Bizi güçlü kılan asıl unsur insanımızın samimiyeti, dayanışması, geleneklerine sahip çıkması ve geleceğe birlikte bakabilmesidir” ifadelerini kullandı. İlçenin doğal, kültürel ve sosyal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bağcı, festivalin Doğanyol’un turizmine ve ekonomik gelişimine katkı sağlamasını temenni etti.

Ölmeztoprak: “Malatya Ayağa Kalktı”

Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da konuşmasında 6 Şubat depremleri ve sonrasında Malatya’da yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarını değerlendirdi. Deprem döneminde Doğanyol başta olmak üzere bazı ilçelerin nüfuslarının birkaç katına çıktığını belirten Ölmeztoprak, afetzedelere kapılarını açan Doğanyol halkına teşekkür etti. Ölmeztoprak, “Malatya’mız için ‘Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar’ dedik. Ayağa kalktı. Daha güçlü adımlar, daha büyük adımlar atacak inşallah” dedi.

Malatya’nın fuar ve festivallerle daha fazla öne çıkarılması gerektiğini belirten Ölmeztoprak, tarımın sanayiyle bütünleşmesinin Doğanyol ve Malatya’nın diğer ilçelerinin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Festival kapsamında Doğanyol’da üretilen yöresel ve tarımsal ürünler ziyaretçilere tanıtılırken, farklı kentlerden ilçeye gelen Doğanyollular da festival vesilesiyle bir araya geldi.

Doğanyol’da Festival Coşkusu Türkülerle Taçlandı

Doğanyol’da düzenlenen 2. Yöresel Ürünler Festivali’nde sahne alan sanatçılar ise seslendirdikleri türküler ve sevilen eserlerle festivale katılan vatandaşlara müzik dolu saatler yaşattı. Festival kapsamında Aynur Polat, Mehmet Balaman, Kara Hasan, Nevzat Soydan, Necdet Özlü ve Ömer Aydoğan sahne aldı. Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle Doğanyollulara keyifli anlar yaşatırken, vatandaşlar da türkülere eşlik etti. Konserler boyunca festival alanında coşku yaşanırken, memleket hasreti çeken ve farklı şehirlerden Doğanyol’a gelen vatandaşlar da müzik eşliğinde bir araya geldi.

Programın sunuculuğunu ise Ali Biricik üstlendi. Festivalde yöresel ezgiler ve türküler gece boyunca Doğanyol’da yankılandı.