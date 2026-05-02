Malatya Valiliği, Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi'nde dün gece yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı rehine olayına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada; uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.A. isimli şahsın annesi H.A.'yı bıçakla rehin aldığı, anneye zarar vermeye başlaması ve müdahale eden jandarma ekiplerine de bıçakla saldırması üzerine görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş açılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İŞTE VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

“Malatya ili Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi’nde 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.48 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

İstanbul ilinden yapılan bir ihbarda, S.A. isimli şahsın annesinin evine girmesine izin vermediği bildirilmiştir. İhbar üzerine Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Saat 21.15 sıralarında olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın dengesiz davranışlar sergilediğini ve annesi H.A.’yı bıçakla rehin aldığını tespit etmiştir.

Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımız, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Doğanyol İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülmekte olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”