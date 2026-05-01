Dün gece Elazığ'da tansiyon bir anda yükseldi. Rent a car işletmecisi olan Samet Kavak ile husumetlisi arasındaki tartışma sokağa taştı. Bıçakların çekildiği kavgadan acı haber geldi.

ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE TARTIŞMA BAŞLADI

Olay, dün gece saatlerinde Elazığ merkez Yeni Mahalle Mehtap Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede araç kiralama (rent a car) işiyle uğraşan Samet Kavak (35) ile C.G. isimli şahıs arasında, iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle bir tartışma başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga esnasında öfkesine hakim olamayan C.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Samet Kavak’a sapladı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETMEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kavak, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 35 yaşındaki genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan zanlı C.G.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.