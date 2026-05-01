Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, kalifiye eleman sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eğitim sistemi, siyaset ve iş dünyasını eleştiren Duman, çözüm önerileri hakkında BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.



Yüksel Duman, geçmişte mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek,

“Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 1985 yılında ‘Benim petrolüm olmasın benim sanatkarım olsun’ demişti. Bu anlamda Malatya’da çıraklık eğitim merkezleri kuruldu. Oradan mezun olanlar çizimi öğrendiler, teknik anlamda çok güzel şeyler öğrendiler. Sonra müfredat ile çok oynadılar”

ifadelerini kullandı.



Kalifiye eleman yetişmemesinin üç temel nedeni olduğunu belirten Duman,

“Çırak ve kalifiye eleman yetişmemesinin 3 sebebi var. Siyasetçi, sivil toplum kuruluşları, yereldeki iş insanları”

dedi.



“ÜNİVERSİTEYE GÖNDERMEYE TEŞVİK ETTİLER”



Üniversite politikalarını da eleştiren Duman,

“Siyasetçiler müfredat ile oynadılar. Üniversite sayılarını artırarak aileleri çocuklarını üniversiteye göndermeye teşvik ettiler. Sanayiye gelmesi gereken gençlerimiz üniversiteye gittiler. Mezun olanlar iş bulamadılar”

şeklinde konuştu.



Eğitim modeline ilişkin önerilerde bulunan İl Başkanı Yüksel Duman, sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek,

“Siyasi partiler ve odalar işbirliği ile kamuoyu oluşturarak çocuklarımızın eğitimini haftada bir gün lisede 4 gün işletmede. Bu üniversitede yapılmalıydı. Bir gün üniversitede teorik bilgi alacaktı 4 gün işletmede ise pratik bilgi alacaktı. Böyle olsaydı çocuk babasına yük olmayacaktı, maaşını alacaktı, aile bütçesine katkıda bulunacaktı, özgüven kazanacaktı”

ifadelerine yer verdi.



Türkiye genelinde ciddi bir ara eleman açığı olduğuna dikkat çeken Duman,

"Şu an Türkiye'nin her yerinde eleman açığı var. Farklı ülkelerden işçi getirtiyoruz. Gençleri mutlaka mesleklere yöneltmemiz gerekiyor. Mesleklere yöneltirken de işletmelerle birlikte hareket etmek lazım"

dedi.



İş dünyasına da çağrıda bulunan Duman, çalışan gençlere yaklaşımın önemine vurgu yaparak,

“İşletmeci çocuk geldiğinde bağırır çağırırsa, hakkını yerse, sosyal haklarını vermezse olmaz. Ahilik kültürü ile yetiştirmesi lazım. Biz çocukların sosyal haklarını vererek çocuklarımızı mesleğe teşvik etmeliyiz”

diye konuştu.