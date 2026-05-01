Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

Malatya’da Altın Alacak Ve Satacaklar Bakmadan Geçmesin Liste Güncellendi (1)

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya Kuyumcular Odası Duyurdu Altında Yeni Rekor Mu Geliyor İşte Güncel Liste

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.400 TL | Satış: 111.900 TL

Ata Lira/Reşat — Alış: 43.900 TL | Satış: 46.090 TL

Liralık Altın — Alış: 42.560 TL | Satış: 44.760 TL

Yarım Altın — Alış: 21.280 TL | Satış: 22.380 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.640 TL | Satış: 11.190 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.070 TL | Satış: 6.500 TL

14 Ayar — Alış: 3.730 TL | Satış: —

24 Ayar Altın — Alış: 6.610 TL | Satış: 6.830 TL

Malatya’da Altın Piyasası Hareketlendi İşte Son Fiyatlar (3)

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: TAHİR ÖZÇELİK