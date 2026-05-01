Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.400 TL | Satış: 111.900 TL
Ata Lira/Reşat — Alış: 43.900 TL | Satış: 46.090 TL
Liralık Altın — Alış: 42.560 TL | Satış: 44.760 TL
Yarım Altın — Alış: 21.280 TL | Satış: 22.380 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.640 TL | Satış: 11.190 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.070 TL | Satış: 6.500 TL
14 Ayar — Alış: 3.730 TL | Satış: —
24 Ayar Altın — Alış: 6.610 TL | Satış: 6.830 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.