1 Mayıs 2026 tarihli ve 33177 sayılı Resmî Gazete, hem ekonomi hem de sosyal hayatı doğrudan etkileyen kritik kararlarla yayımlandı. Bugün yayımlanan 7578 sayılı Kanun ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Kararları, vergi oranlarından sınır değişikliklerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

EKONOMİDE VERGİ VE İTHALAT AYARI

Günün en çok dikkat çeken maddelerinden biri 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında vergi oranlarının yeniden belirlenmesi oldu. Ayrıca, ithalatta uygulanan ilave gümrük vergilerinde yapılan değişiklikler, dış ticaret dengelerini ve tüketici fiyatlarını etkileyecek boyutta. İş dünyasını yakından ilgilendiren yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL’ye dönüşüm desteğine ilişkin tebliğ de güncellendi.

MÜLKİ İDAREDE YENİ DÖNEM

İçişleri bünyesinde görev yapan Mülki İdare Amirleri için iki kritik yönetmelik değişikliği yapıldı. Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilme usulleri ile atama ve yer değiştirme yönetmelikleri sil baştan düzenlendi. Bu değişiklik, kaymakam ve vali yardımcılarının kariyer planlamasında yeni kriterleri beraberinde getiriyor.

AĞRI DAĞI VE ACELE KAMULAŞTIRMALAR

Doğa koruma alanlarında önemli bir adım atılarak, Ağrı Dağı Milli Parkı içerisindeki bazı alanlar "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi. Öte yandan, enerji ve doğal gaz arz güvenliği için BOTAŞ ve TEİAŞ tarafından yürütülecek projeler kapsamında birçok ilde acele kamulaştırma kararları alındı.

TBMM’DEN İKİ KRİTİK ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Meclis, çocukların dijital dünyadaki güvenliği ve okullarda yaşanan olayları mercek altına alıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş merkezli olayları araştırmak üzere kurulan komisyonun üyeleri resmen seçildi. Ayrıca, Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale hakkında da önemli bir meclis kararı kayıtlara geçti.