Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda edilir. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenir ve bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. İşte Malatya’da 1 Mayıs 2026 Cuma gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03:51

Güneş: 05:23

Öğle: 12:29

İkindi: 16:16

Akşam: 19:24

Yatsı: 20:51

BEBEĞİN GÖBEK BAĞININ CAMİ, OKUL BAHÇESİ GİBİ YERLERE GÖMÜLMESİ DOĞRU MUDUR?

Göbek bağının cami, okul gibi mekânlara gömülmesine dair inanışın dinî bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak insanın bir parçası olduğu için saygı gereği göbek bağının uygun bir yere gömülmesi tavsiye edilir.