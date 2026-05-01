Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım ve TEİAŞ çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle Özalper Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.