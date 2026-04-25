İş insanı Ahmet Çalık, Malatya’nın büyük bir ibadethane ihtiyacını karşılamak üzere binlerce kişinin aynı anda saf tutabileceği, sosyal donatılarıyla gençlere de hitap edecek dev bir cami projesinin yapımını üstlendi.

SADECE CAMİ DEĞİL, YAŞAM MERKEZİ

Proje, sadece bir ibadet alanı olmanın ötesinde, çocukların ve gençlerin birçok alanda istifade edebileceği bir sosyal kompleks olarak tasarlandı. Binlerce kişinin aynı anda ibadet edebileceği genişlikte planlanan cami; kütüphane, sosyal alanlar ve eğitim bölümleriyle şehrin yeni çekim merkezlerinden biri olacak. Projenin finansman ve planlama detaylarının istişare edildiği görüşmeler neticesinde, Çalık ailesinin Malatya’nın geleceğine kalıcı bir imza atması kararlaştırıldı.

O GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Konuyla ilgili Söğütlü Camii önünde bilgilendirmede bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, projenin heyecan verici olduğunu belirtti. Ahmet Çalık’a sağladığı bu anlamlı destekten dolayı teşekkür eden Başkan Er, “Malatya’mızın daha büyük bir Cuma Camisine kavuşması için uzun bir süredir çalışıyoruz. Gerek projesi için gerekse de finansman kaynağı için birçok görüşme yaptık. Geçtiğimiz günlerde, Mahmut Çalık amcamızın taziyesi için İstanbul'a gitmiştim. Bu vesile ile kıymetli iş insanımız Ahmet Çalık beyefendiyle bu projeyi istişare ettik. Sağ olsunlar, kendileri, Malatya için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taşın altına elini koyacağını ve bu çerçevede, Malatya'mıza yakışır, binlerce hemşehrimizin gönül rahatlığıyla ibadetlerini edebilecekleri; çoucuklarımızın, gençlerimizin bir çok alanda istifade edebilecekleri büyük bir caminin yapımını üstleneceğini ifade ettiler. Bu güzel müjde bizi son derece heyecanlandırdı. Ben de bu anlamlı gelişmeyi, Söğütlü Camii’nin önünde siz değerli hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Bu vesileyle kıymetli is insanımız Sayın Ahmet Çalık beyefendiye Malatya’mıza sağlayacağı bu kıymetli katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha merhum Mahmut Çalık amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum, inşallah yapılacak bu cami, kendisi için sadakai cariye olur" ifadelerini kullandı.