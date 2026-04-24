6 Şubat depremlerinin ardından Akoğuz Kışlası mevkiinde bir kısım yer imara açıldı. Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bu devasa alan, kısa sürede depremzedeler için dev bir şantiyeye dönüştü. Bugün gelinen noktada bölge sadece bir konut projesi değil, adeta 2 bin konutluk yepyeni bir mahalle kimliği kazandı.

1.740 KONUTLUK DEV PROJE ŞEKİLLENİYOR

TOKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede iki etap halinde toplam 1.740 konut yükseliyor:

1. Etap: 865 konut

2. Etap: 875 konut

Konutların yanı sıra dükkanlar, cami ve modern altyapı çalışmalarıyla donatılan bu yeni yerleşim alanında nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte okul ihtiyacı en kritik mesele haline gelmişti.

24 DERSLİKLİ İLKOKUL YATIRIM PROGRAMINDA

Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır’ın açıkladığı yatırım programına göre, Çamurlu Mahallesi’ndeki bu yeni yaşam merkezine 24 derslikli bir ilkokul inşa edilecek. Bu yatırım, bölgedeki ailelerin eğitim kaygılarını giderirken, çocukların modern ve güvenli binalarda eğitim görmesini sağlayacak.

Yaklaşık 2 bin konutlu yeni bir mahalle haline gelen Akoğuz Kışlası bölgesindeki bu alanın sosyal donatıların en önemli halkası olan okul projesiyle eğitim altyapısı güçlendiriliyor.

Depremin izlerini silmek için başlatılan konut seferberliği, eğitim yatırımlarıyla taçlanıyor. Akoğuz Kışlası bölgesine yapılacak bu yeni okul, hem bölge sakinleri için büyük bir kolaylık sağlayacak hem de Malatya’nın yeni yerleşim bölgelerindeki eğitim standartlarını yükseltecek.