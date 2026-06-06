Peki, YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi? İşte ÖSYM’nin son dakika sınav takvimi güncellemesine dair tüm ayrıntılar ve yeni YÖKDİL tarihi...

YÖKDİL/2 SINAV TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; bu yıl Başkent Ankara’da çok kritik bir zirve gerçekleştirilecek. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kent genelinde olağanüstü güvenlik ve lojistik tedbirleri alınacak.

Bu tedbirler ve şehirdeki hareketlilik göz önünde bulundurularak, adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ÖSYM Yönetim Kurulu sınav takviminde zorunlu bir güncellemeye gitti.

2026-YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE YENİ TARİH!

ÖSYM'nin yayımladığı güncel takvime göre YÖKDİL/2 sınavı tam 1 hafta ileriye ertelendi.

Eski Sınav Tarihi: 2 Ağustos 2026 Pazar

Yeni (Güncel) Sınav Tarihi: 9 Ağustos 2026 Pazar

ÖSYM'den Yapılan Resmi Açıklama:

"2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) 9 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir."

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ NEREDEN SORGULANIR?

YÖKDİL/2 sınavının yanı sıra takvimde yapılan diğer olası güncellemeleri ve sınav başvuru/sonuç tarihlerini takip etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek en güncel "2026 ÖSYM Sınav Takvimi" dökümüne ulaşabilirler.