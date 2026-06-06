Sarı-lacivertli kulüpte Sadettin Saran'ın adaylık yarışından çekilmesinin ardından gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen tarihi kongreye çevrildi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı olağanüstü genel kurulun ilk gününde üyeler kürsüye çıkarak görüşlerini paylaştı. Bu isimler arasında yer alan Gizem Özcan, özellikle eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden adaylık sürecini hedef alan konuşmasıyla kurula damgasını vurdu. Salonda tansiyonu yükselten bu anların ardından vatandaşlar, Fenerbahçe kongre üyesi Gizem Özcan kimdir ve konuşmasında ne anlattı sorgularıyla detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte o soruların yanıtları...

GİZEM ÖZCAN KİMDİR, FENERBAHÇE KONGRESİNDE KİMİ DESTEKLİYOR?

Gizem Özcan, sarı-lacivertli renklere gönül vermiş bir Fenerbahçe kongre üyesidir. 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kürsüye çıkarak söz alan Özcan, yaptığı hararetli konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Konuşmasında Aziz Yıldırım'ın kulüpteki geçmiş dönemini ve geri dönüş kararını eleştiren Özcan, yaklaşan seçimlerde yenilik vurgusu yaparak diğer başkan adayı Hakan Safi'ye destek verilmesi gerektiğini savundu. Özcan'ın kulüp üyeliği statüsü dışında, özel hayatına veya mesleki kariyerine dair açık kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor.

GİZEM ÖZCAN AZİZ YILDIRIM İÇİN NE DEDİ?

Kürsüdeki konuşmasında eski başkan Aziz Yıldırım'a doğrudan seslenen Özcan, Yıldırım'ın geçmişte bıraktığı göreve yeniden talip olmasını eleştirdi. Kongre üyesi, salonda büyük yankı uyandıran o dakikalarda, "Bitti Ali bitti, benim bundan sonra Fenerbahçe'ye bir şey olma şansım yok dediniz, yine buradasınız, hoş geldiniz Sayın Aziz Yıldırım" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede spor kamuoyunda en çok paylaşılan anlar arasına girdi.

AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA FENERBAHÇE KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Kongredeki eleştirilerin odağında yer alan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasında kesintisiz 20 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturdu. Kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan isimlerinden olan Yıldırım'ın bu 20 yıllık görev süresinde sarı-lacivertli futbol takımı; Süper Lig'de 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Takım ayrıca aynı süreçte 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü ve 1 kez de ligi altıncı sırada tamamladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, ADAYLAR KİMLER?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaderini belirleyecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun hemen yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan dev alanda ilk gün mali ve idari raporlar ibra edildi. Üyelerin sandık başına giderek yeni başkanı belirleyeceği asıl seçim ve oy verme işlemi ise 7 Haziran Pazar günü gerçekleştiriliyor. Kritik kongrede başkanlık koltuğu için eski başkan Aziz Yıldırım ve iş insanı Hakan Safi kıyasıya bir yarış veriyor.