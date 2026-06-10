Elazığlı milli sporcu Bedirhan Nas, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda elde ettiği iki Avrupa şampiyonluğu ile Türkiye'ye ve Elazığ'a büyük gurur yaşattı.

30 Mayıs - 5 Haziran 2026 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Bedirhan Nas, gösterdiği üstün performansla adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Ay-yıldızlı forma altında ülkeyi temsil eden başarılı sporcu, U18 Erkek Çiftler ve U18 Genç Erkek Takımlar kategorilerinde Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'ye iki altın madalya kazandırdı. Avrupa'nın en başarılı genç dart sporcuları arasında yer alan Bedirhan Nas, elde ettiği bu tarihi başarıyla hem Türk sporuna hem de Elazığ'a büyük bir gurur yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; 'Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek iki Avrupa Şampiyonluğu kazanan milli sporcumuz Bedirhan Nas'ı yürekten kutluyoruz. Bu başarının arkasında uzun yıllardır sürdürülen planlı çalışma, özveri ve emek bulunmaktadır. Müdürlüğümüz olarak dart sporunun ilimizde gelişmesi, yaygınlaşması ve gençler tarafından benimsenmesi adına önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz' denildi.