Malatya’da deprem sonrası inşaat çalışmalarının en yoğun şekilde sürdüğü noktalardan biri olan Niyazi Mahallesi konut projesinde hak sahiplerinin gözü kulağı anahtar teslim tarihine çevrildi. Bölgede çalışma yürüten iki dev firma sahada faaliyetlerini sürdürürken, vatandaşların en çok merak ettiği "Anahtar teslimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yetkililerden yanıt geldi.

Peki, Niyazi Mahallesi’nde son durum ne? İnşaatlarda hangi aşamaya gelindi ve neden hala net bir tarih verilemiyor?

NİYAZİ MAHALLESİ ETAP ETAP SON DURUM ANALİZİ

4. Etap / 1. Kısım: Bu bölgede blokların kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken, şu sıralar yoğun bir çevre düzenlemesi ve altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

4. Etap / 2. ve 3. Kısım: Binaların tamamen yükseldiği bu etaplarda inşaatın büyük kısmı bitti. Geriye sadece teknik işler ve ince işçilikler kaldı. Çevre düzenleme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

4. Etap / 6. Kısım (İnönü Caddesi ve Şehit Ahmet Gürbüz Sokak): Caddeye ve ara sokağa bakan bu cephede ekiplerin çalışmaları yoğunlaşmış durumda.

4. Etap / 4. Kısım (Öğretmenevi Ara Sokağı): Öğretmenevi civarında kalan ara sokaktaki binalarda da işçilik süreci devam ediyor.

ANAHTAR TESLİMİ İÇİN NEDEN KESİN BİR TARİH YOK?

Hak sahiplerinin merakla beklediği teslim tarihi konusunda yetkililerden alınan bilgiye göre henüz net bir tarih belirlenmiş değil. Bunun en büyük sebebi, bazı alanlarda binaların içerisindeki teknik detayların (elektrik, mekanik, ince işçilik) devam etmesi ve konutların yaşanabilir hale gelmesi için hayati önem taşıyan yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması. Yetkililer, hak sahiplerinin mağdur olmaması adına teslimatların eksiksiz yapılması için ince elenip sık dokunduğunu belirtiyor.

Niyazi Mahallesi kentsel dönüşüm ve deprem konutları projesinde resmi makamlardan gelecek olan kesin teslim tarihi açıklaması bekleniyor. Gelişmeler netleştikçe detaylar aktarılmaya devam edecek.