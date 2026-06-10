Türkiye gündemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ek ifade veren çarpıcı bir ismin iddialarına kilitlendi. CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın özel şoförü olarak görev yapan Gökhan Cumalı, resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kadrosunda bulunmasına rağmen, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın özel hizmetinde çalıştırıldığını öne sürdü. Cumalı’nın savcılık ifadesinde dile getirdiği "mavi kargo poşeti içindeki dolar trafiği" ve "kayıtları silme" iddiaları, siyaset gündemine bomba gibi düştü.

BOSTANCI VADİSİNDE GİZEMLİ TESLİMAT "MAVİ KARGO POŞETİNDE GELDİ"

Şoför Gökhan Cumalı’nın ifadesinde en çok dikkat çeken ve merak uyandıran bölüm, kargo poşetleriyle taşındığı iddia edilen para trafiği oldu. Gizemli bir teslimat sürecini adliye tutanaklarına geçiren Cumalı, olayın perde arkasını şu sözlerle iddia etti:

"Bu para Veli Ağbaba'ya mavi bir kargo poşeti içerisinde geldi. İçerisindeki 5 bin 200 doların nasıl eksildiğini bilmiyorum. Ağbaba poşeti almam için beni Bostancı'ya gönderdi. Bostancı'da yol üzerinde uzun boylu, esmer, kirli sakallı ve orta kilolu birinden aldım."

Tutanaklarda ayrıca Milletvekili Ağbaba'nın, daha önce gündeme gelen başka bir tartışma konusu olan 100 bin dolar için, "Yunanistan'a giderken yanıma aldığım tatil parası" şeklinde bir savunma yaptığı aktarıldı.

"TELEFON YAZIŞMALARINI SİL DEDİ, SİLMEDİM!"

İfadenin teknik ve dijital delil boyutunda ise çok konuşulacak bir "WhatsApp" detayı ortaya çıktı. 12 Mayıs 2026 tarihinde Veli Ağbaba ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten şoför Cumalı, kendisine delilleri yok etme talimatı verildiğini ancak bunu uygulamadığını şu sözlerle ileri sürdü:

"Kendisi bana telefon yazışmalarını silmemi söyledi, ben de silmedim."

TBMM ÖNÜNDE 18 ŞİŞE LÜKS HEDİYE TRAFİĞİ

İddialar sadece para trafiğiyle sınırlı kalmadı; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında yaşandığı öne sürülen lüks tüketim ve hediyeleşme trafiği de adliye dosyasına girdi. Sık sık koli taşımacılığı yaptığını belirten Cumalı, "Çok sayıda hediye viski gelirdi. Koli içinde 18 adet viskiyi TBMM'de Ağbaba'nın aracından alıp evine götürdüm" iddiasında bulundu.

PARAVAN ŞİRKET İLE BELEDİYE İHALESİ VE İPHONE HEDİYELERİ

Gökhan Cumalı, adliye koridorlarını sarsan ifadesinin son bölümünde, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya olan yakınlığıyla tanınan ve şu an tutuklu bulunan iş insanı Turgut Koç ile ilgili de kritik bir kronolojiyi paylaştı:

Şirket Kurulumu: Turgut Koç'un 2015 yılında kendi adına bir şirket kurduğunu belirten Cumalı, amacın belediyelerden ihale alıp kazanç sağlamak olduğunu iddia etti.

Turgut Koç'un 2015 yılında kendi adına bir şirket kurduğunu belirten Cumalı, amacın belediyelerden ihale alıp kazanç sağlamak olduğunu iddia etti. Belediye İhalesi: Söz konusu şirket üzerinden 2016 yılında Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındığını ileri sürdü.

Söz konusu şirket üzerinden 2016 yılında Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındığını ileri sürdü. Lüks Akıllı Telefon Hediyeleri: Cumalı ayrıca, Ağbaba'nın; Özgür Özel'in danışman kadrosunda yer alan Gülen Göksu Ercan ve Mine Aytop isimlerine iPhone marka lüks akıllı telefonlar hediye ettiğini de iddialarına ekledi.

Kamuoyunun odağı haline gelen bu ağır iddiaların ardından, adı geçen siyasi isimlerin ve kurumların adli sürece yönelik yapacağı resmi açıklamalar merakla bekleniyor.