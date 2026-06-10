Malatya’da depremin yaralarını sarmak amacıyla ilan edilen rezerv alanlarında inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehrin dönüşüm sürecinde en çok merak edilen bölgelerden biri olan 25 nolu rezerv alanında, konutların yükselmesiyle birlikte hak sahiplerinin heyecanlı bekleyişi de katlandı.

Bölgedeki son durum ve çalışmaların gidişatı hakkında Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulunan Kırçuval Mahallesi Muhtarı Mustafa Emin Serttaş, mahalle sakinlerine teslimat için tarih verdi.

"EKİM-KASIM GİBİ TESLİM EDİLECEK"

Çalışmaların planlanan seyirde ilerlediğini ve altyapı sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Muhtar Mustafa Emin Serttaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim burası 25 nolu rezerv alanı. Rezerv alanlarında konutlarımız yükseliyor. Ekim-kasım gibi teslim edilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Altyapı çalışmaları da bitmek üzere. Peyzaj çalışmaları başlayacak. Ekim-kasım gibi teslim olacak."

ALTYAPI BİTİYOR, PEYZAJ BAŞLIYOR

Muhtar Serttaş’ın açıklamalarına göre, binaların kaba inşaatlarının tamamlanmasının ardından bölgenin çehresini değiştirecek üstyapı adımlarına geçiliyor. Altyapı çalışmalarının son aşamaya geldiği 25 nolu rezerv alanında, kısa süre içinde peyzaj ve çevre düzenleme işlemlerine başlanacak.

Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda, Kırçuval Mahallesi’ndeki depremzedeler sonbahar aylarında (Ekim-Kasım) yeni ve güvenli yuvalarına kavuşmuş olacak.