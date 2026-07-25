Ticaret Bakanlığı'nın attığı son imza ile birlikte, iş insanlarının dış pazar seyahatlerini kolaylaştıracak yeşil pasaport başvurularında tamamen dijital bir sayfa açıldı.

Evrak Kalabalığına Son: Artık Her Şey DYS'de

Eski sistemin o yorucu ve evrak dolu koridorları kapatıldı. Bakanlık, işlemleri hızlandırmak adına Destek Yönetim Sistemi'ni (DYS) resmen yürürlüğe koydu. Malatya'daki ihracatçı firmalar, artık başvuru evraklarını tek tek elden takip etmek zorunda kalmayacak. Dijital altyapı sayesinde süreç hem hızlandı hem de hata payı ortadan kalktı.

İhracat Hacmine Göre Pasaport Karnesi

Verilecek hususi pasaportların sayısı tamamen son üç yıldaki ortalama ihracat performansına göre hesaplanıyor. Tablonun alt sınırını oluşturan 500 bin ile 10 milyon dolar arasındaki satışlara 1 pasaport verilirken, devasa hacimlere ulaşan 100 milyon dolar üstü firmalar 5 adet pasaport alma hakkı elde ediyor. Şirket sahipleri bu sayede uluslararası bağlantılarını bizzat yerinde kurabiliyor.

Şartları Sağlamayanlar Faydalanamayacak

Sistemin kuralları son derece keskin çizgilerle çizildi. Şirket hissesi bulunmayan, e-SGK kaydı dışarıdan atanan yöneticiler bu haktan mahrum bırakıldı. Borç batağında olan, konkordato ilan eden ya da tasfiye sürecindeki firmaların başvuruları sistem tarafından kabul edilmiyor. Devlet memurluğundaki aile boyu pasaport rahatlığı burada yok; eş ve çocuklar bu kapsamın dışında tutuluyor.