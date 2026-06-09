Arama motorlarında "LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü", "2026 LGS ne zaman", "LGS sınav tarihi neden değişti" ve "LGS arası yemek verilecek mi" gibi önemli sorgular zirveye tırmandı. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), lise hayali kuran yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatını şekillendiren en kritik aşamalardan biri. Sınav maratonu yaklaşırken, öğrencilerin ve ailelerin heyecanı da giderek artıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 LGS organizasyonu için aldığı yeni kararlar, hem sınavın ne zaman yapılacağını hem de sınav gününe dair kuralları tamamen değiştirdi. Dünya Kupası maç programı nedeniyle alınan flaş tarih değişikliği kararı, cuma günü okulların tatil edilmesi ve sınav anında uygulanacak yeni destek paketleri herkesin dikkatini çekiyor. Peki, "LGS'de yanlışlar doğruları siliyor mu" ve "2026 LGS sınavı tam olarak hangi gün yapılacak"?

2026 LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kılavuz ve resmi açıklamalar, öğrencilerin kafasındaki bu büyük soru işaretini tamamen ortadan kaldırdı. Toplam 90 sorunun sorulduğu 2026 LGS'de kural değişmedi; 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bakanlık, bu kuralı sınavın ölçme ve değerlendirme kalitesini yüksek tutmak için uyguluyor. Temel amaç ise adayların bilmedikleri sorularda işaretleme yaparak "şans başarısı" elde etmesinin önüne geçmek. Sınavda işaretlediğiniz her yanlış cevap, büyük bir emekle yaptığınız bir doğru sorunun puan getirisinden eksiltiyor. Bu yüzden uzmanlar, öğrencilere emin olmadıkları soruları boş bırakmalarını tavsiye ediyor.

2026 LGS SINAV TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamalara göre 2026 LGS merkezi sınav tarihi sürpriz bir sebeple revize edildi. Normal şartlar altında 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanan dev sınavın tarihi bir gün öne çekildi. Kararın arkasında ise A Milli Futbol Takımımızın, Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması yatıyor. Maç saatiyle sınav saatlerinin çakışması ihtimaline karşı MEB hemen harekete geçti. Hem şehir içindeki devasa trafik hareketliliğini doğru yönetmek hem de öğrencilerin sınav konsantrasyonunu korumak amacıyla 2026 LGS tarihi 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı.

12 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Sınav tarihinin cumartesi gününe alınmasıyla birlikte okullardaki hazırlık süreci de yeniden planlandı. MEB, sınav organizasyonunun eksiksiz bir şekilde tamamlanması, salonların hazırlanması ve öğrencilerin güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması için kritik bir adım attı. Bu kapsamda, 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm illerde okullar tatil ilan edildi.

LGS SINAV ARASINDA YEMEK DESTEĞİ VERİLECEK Mİ?

2026 yılındaki sınav, tıpkı geçmiş yıllarda gördüğümüz gibi yine iki oturum halinde yapılacak. Ancak bu yıl öğrencileri çok sevindirecek yepyeni bir uygulama devreye giriyor. İki oturum arasında öğrencilerin dinlenmesi için ayrılan sürede, adayların heyecan ve strese bağlı enerji kaybı yaşamaması hedeflendi. Bu amaçla 2026 yılında ek bir uygulama olarak bakanlık tarafından tüm öğrencilere beslenme desteği sağlanacak.