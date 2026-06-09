Türkiye'deki milyonlarca çalışan ve emekli, temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak yeni artış oranlarını bekliyor. Yılın ilk yarısına ait beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, yeni gelir tabloları için ilk somut göstergeler ortaya çıktı. Gözler şimdi, nihai zam oranını belirleyecek olan haziran ayı verilerine çevrilmiş durumda. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak bu kritik rakam, ceplere girecek net tutarları tayin edecek. Bu doğrultuda kamuoyunda farklı ihtimaller konuşulmaya başlandı.

BEŞ AYLIK VERİLER HANGİ ORANLARI GETİRDİ

Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre aylık bazda yüzde 1,71'lik bir artış gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine ulaştı. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 oranında bir zam şimdiden garantilendi. Memur ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 12,41 olarak kayıtlara geçti. Toplu sözleşmeden doğan yüzde 7'lik payın üzerine eklenecek haziran enflasyonu, kesinleşen son rakamı belirleyecek.

MASADAKİ ÜÇ FARKLI SEÇENEK NE ANLAMA GELİYOR

Ekonomi yönetiminin ve piyasaların beklentileri doğrultusunda üç ayrı senaryo öne çıkıyor. Gazeteci Ahmet Kıvanç hazırladığı analizde haziran ayı enflasyon tahminlerine göre oluşabilecek yeni tabloları işaret etti. İlk ihtimal olan Merkez Bankası Beklenti Anketi verilerine göre, haziran ayında beklenen yüzde 1,52'lik artış gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 18,4'ü bulacak. Memurlar ise yüzde 14,1 oranında bir artışla karşılaşacak.

İkinci senaryoda, yıl sonu yüzde 26'lık enflasyon hedefinin tutması için haziranda yüzde 1,11'lik bir oran gerekiyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur aylıkları yüzde 17,9, memur maaşları yüzde 13,7 yükselecek. Son ihtimal ise geçmiş yılların ortalamasını temel alıyor. Son dört yılın haziran ayı ortalaması olan yüzde 2,38'lik veri tekrarlanırsa, emekliler yüzde 19,4, memurlar yüzde 15,1 zam alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR KAÇ LİRAYA YÜKSELECEK

Yeni dönemde en düşük gelir gruplarında yaşanacak değişimler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk ayında 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı, temmuz zammıyla birlikte yeniden güncellenecek. Bahsedilen üç farklı senaryonun gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığının sırasıyla 23 bin 580 lira, 23 bin 680 lira ya da 23 bin 880 lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Halihazırda 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı ile 27 bin 888 lira seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi aylığı da 3 Temmuz günü netleşecek resmi verilerin ardından nihai şeklini alacak.