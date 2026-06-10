Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Taşkın’ın taziye adresi: Başharık Mh. Yeşilyurt.

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yelda Şalva’nın taziye adresi: Yakınca Mh. Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çakır’ın taziye adresi: Turgut Özal Mh. Hekimhan.

27 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emrah Ertan’ın taziye adresi: Samanlı Mh. Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Aygün’ın taziye adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Akçınar’ın taziye adresi: Kuyulu Mh. Yeşilyurt.

80 yaşında vefat eden ve Kotangölü Mh. Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Bekir İnan’ın taziye adresi: Yakınca Mh. Yeşilyurt.

70 yaşında vefat eden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Osman Gündoğdu’nun taziye adresi: Battalgazi Mh. Battalgazi.

81 yaşında vefat eden ve Barguzu Mh. Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Haci Demir’in taziye adresi: Gedik Mh. Yeşilyurt.

68 yaşında vefat eden ve Çörmü Mh. Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Bağdat Aslan’ın taziye adresi: Çörmü Mh. Kuluncak.

55 yaşında vefat eden ve Aksaray Mh. Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Gülhan Koyuncu’nun taziye adresi: Aksaray Mh. Akçadağ.

76 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Vahap Demir’in taziye adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt.