6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya’da, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte düğün sektörü adeta küllerinden doğuyor. Şehrin en büyük gelir kaynağı olan kayısıda yaşanan don olayları ve imar belirsizlikleri derken, aylardır kapalı olan o cadde esnafı isyan noktasına getirmişti. Ancak o yasak bitti. Peki gelinlik sektöründe son durum ne?

1992 yılından beri Malatya’da gelinlik sektörünün nabzını tutan ve şu an şehirde "ikinci kuşağı evlendiren" ilk gelinlik firmalarından birinin sahibi olan Nesligül Avcı, ezber bozan açıklamalarıyla gündeme düştü.

“ENGELSİZ BİR HİZMET VERMEYE BAŞLADIK”

Malatya’da gelinlik alışverişinin kalbi olarak bilinen Fuzuli Caddesi, hem yaya hem de araç trafiğine kapatılmıştı. Depremin izleri, altyapı çalışmaları ve trafik karmaşası yüzünden adeta kısır bir döngüye giren esnaf, Fuzuli Caddesi’nin yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte derin bir nefes aldı.

"Şu an kusursuz ve engelsiz bir hizmet vermeye başladık" diyen gelinlikçi Nesligül Avcı, caddenin açılmasıyla birlikte mağazalara adeta gelin ve damat akını yaşandığını belirtti. Evlenecek çiftlerin en çok merak ettiği konu olan 2026 Malatya gelinlik fiyatları hakkında ezber bozan detaylar ortaya çıktı. Gelinliklere yönelik paket sistemini anlatan Avcı, fiyatların tamamen müşterinin seçimine bağlı olduğunu söyledi.

“FİYAT ARALIKLARINI TAMAMEN PAKETLER BELİRLİYOR”

Sektördeki fiyat karmaşasına son noktayı koyan gelinlikçi Nesligül Avcı, fiyat politikasını şu sözlerle açıklayarak,

"Bizde fiyat aralıklarını tamamen paketler belirliyor. Öyle bir sistem var ki, gelinlik alan kişiye kına kıyafeti ve kuaför hizmetini de kapsayan dev paketler sunuyoruzÖyle bir gelinlik var ki tek başına 45 bin TL ödemeniz gerekiyor; Aynı durum 60 bin TL’lik üst segment ürünler için de geçerli. Her şey kullanılan malzemede bitiyor"

ifadelerine yer verdi.

“GELİN, SIRF GÜNDEMDE DİYE KENDİNE YAKIŞMAYANI GİYMEMELİ”

Peki, bu yıl düğünlerde gelinler ne giyecek? Gelinlik modasında ezberler tamamen değişti. 2026 yaz sezonunun en çok aranan ve sosyal medyada akım haline gelen modeli "Fransko Lezda" ve "A Form" tasarımlar oldu. Ancak Avcı, trend rüzgarına kapılan genç kızları çok ciddi bir hata konusunda uyardı.

Çocukluk hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Nesligül Avcı,

"Bu yılın modası dantel ya da vintage tasarımlar olabilir. Ama bu tamamen geçici bir fırtına. Bir gelin, sırf gündemde diye kendine yakışmayanı giymemeli. Taşlı, kabarık ya da düz... Önemli olan denemek. Geniş ürün yelpazemizle 2026 koleksiyonunu hazırladık, genç kızları hayallerini denemeye davet ediyoruz"

diyerek akıllıca seçim yapmanın tüyolarını verdi.