Dijitalleşen teknolojik finansal sistemde saniyeler içinde gerçekleştirilen para transferleri, yeni yılla birlikte güncellenen fiyat tarifeleri üzerinden ücretlendiriliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen kurallar ile bankaların uygulayacağı EFT, havale ve FAST masrafları yeniden şekillendi. Yapılan işlemin tutarına ve tercih edilen transfer saatine göre değişiklik gösteren bu rakamlar, vatandaşların maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Para finansı piyasalarına yönelik veri akışı sağlayan BloombergHT ve Teknotalk aracılığıyla paylaşılan veriler, özellikle mesai dışı işlemlerde uygulanan fiyat politikalarındaki farklılıkları gözler önüne seriyor.

TRANSFER TUTARINA GÖRE YENİ KESİNTİ RAKAMLARI

Bankalar arası fon aktarımını sağlayan EFT ve aynı banka içindeki hesaplar arası transferi ifade eden havale işlemleri için 2026 yılında üç farklı kademe uygulanıyor. Mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde tavan fiyatlar işlem hacmine göre belirlendi. Bu kapsamda, 8 bin 300 liraya kadar olan gönderimlerde 8,37 lira kesinti yapılıyor. İşlem tutarının 8 bin 300 lira ile 399 bin lira arasında olması halinde bu rakam 16,76 liraya çıkarken, 399 bin lira ve üzeri transferlerde üst sınır 209,38 lira olarak işlem görüyor. Havale işlemlerinde ise bankalar genellikle bu tarifelerin yarısı oranında bir kesinti gerçekleştiriyor. Bazı dijital bankacılık platformları, bu hizmetleri tamamen ücretsiz sunarak ayrışıyor.

KESİNTİSİZ TRANSFER SİSTEMİ FAST İÇİN LİMİTLER GÜNCELLENDİ

Haftanın her günü ve günün her saati para gönderme imkanı tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi, yeni yılda artırılan limitlerle kullanılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, tek bir işlemde 100 bin liraya kadar olan tutarları anında karşı hesaba geçirebiliyor. Standart mesai saatleri içinde gerçekleştirilen FAST işlemleri, normal EFT tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Ancak "Geç Likidite Penceresi" olarak adlandırılan mesai dışı saatlerde yapılan transferlerde bankalar, belirlenen standart ücretin yüzde 50 fazlasını tahsil etme hakkını elinde bulunduruyor.

MESAİ SAATLERİ VE İLERİ TARİHLİ İŞLEMLER

Yapılan klasik EFT işlemleri, Merkez Bankası sistemlerine bağlı çalıştığı için halen belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilebiliyor. Yapılacak genel uygulama kapsamında sabah 08:30 ile akşam 17:30 arasında verilen transfer talimatları aynı gün içinde sonuçlanıyor. Bu saatler dışında yapılan işlemler ileri tarihli olarak sisteme alınıyor ve para ancak bir sonraki iş gününde alıcının hesabına geçiyor. Kesintisiz bir gönderim süreci arzu eden vatandaşlar için FAST sistemi tek alternatif olarak öne çıkıyor.

EK MASRAFLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Para transferlerinde yüksek kesintilerle karşılaşmamak adına izlenebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Şube kanalıyla yapılan işlemler, mobil bankacılığa kıyasla 10 ila 15 kat daha yüksek maliyetler oluşturabiliyor. Bu nedenle dijital kanalların tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca bankalar, maaşlarını kendi kurumlarından alan müşterilerine sıklıkla sınırsız veya belirli bir adede kadar ücretsiz işlem hakkı tanıyor. Acil olmayan para gönderimlerinin mesai saatleri içinde yapılması da yüzde 50 oranındaki ilave FAST kesintilerinin önüne geçilmesini sağlıyor.