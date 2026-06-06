Malatya emlak piyasasında Haziran mesaisi başladı, yeni rakamlar kiracıları şoke etti! Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle birlikte ev sahiplerinin yapabileceği maksimum zam oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi.

Özellikle konteyner kentlerden kalıcı konutlara geçiş sürecinin devam ettiği Malatya emlak piyasasında bu oran hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor.

HAZİRAN 2026 YENİ KİRA HESAPLAMALARI

Yasal olarak belirlenen yüzde 32,24'lük tavan artış oranına göre, Malatya'da mevcut kiralara göre ödenecek yeni tutarlar şu şekilde gerçekleşti:

Mevcut kirası 20 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 6 bin 448 TL artarak yeni kira 26 bin 448 TL olacak.

Mevcut kirası 25 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 8 bin 60 TL artarak yeni kira 33 bin 60 TL olacak.

Mevcut kirası 30 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 9 bin 672 TL artarak yeni kira 39 bin 672 TL olacak.

Mevcut kirası 40 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 12 bin 896 TL artarak yeni kira 52 bin 896 TL olacak.

Mevcut kirası 50 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 16 bin 120 TL artarak yeni kira 66 bin 120 TL olacak.

Mevcut kirası 60 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 19 bin 344 TL artarak yeni kira 79 bin 344 TL olacak.

Mevcut kirası 75 bin TL olan bir dairede; zam miktarı 24 bin 180 TL artarak yeni kira 99 bin 180 TL olacak.

MALATYA EMLAK PİYASASINDA TAVAN ORAN UYARISI

Malatya'da deprem sonrası kiralık daire arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, bazı bölgelerde yasal sınırın üzerinde zam talepleriyle karşılaşılabiliyor. Emlak uzmanları, açıklanan yüzde 32,24'lük oranın bir "tavan sınır" olduğunu, ev sahiplerinin bu oranın üzerinde yasal olarak zam yapamayacağını önemle belirtiyor.

Önemli Not: Sözleşme yenileme döneminde taraflar bu oranın altında bir zam miktarı için karşılıklı anlaşabilirler ancak kiracının rızası olmadan bu oran sınırının bir kuruş dahi üzerine çıkılması yasal olarak mümkün değildir.

Gerek Yeşilyurt ve Battalgazi gibi merkez ilçelerde gerekse deprem konutlarının yükseldiği diğer bölgelerde, haziran ayı boyunca yapılacak tüm kira mukavelelerinde bu yasal oran esas alınacak.