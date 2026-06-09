Malatya’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, 2004 yılından bu yana istikrarlı bir artış göstererek 2025 yılında zirve noktalarından birine ulaştı. Özellikle büyükbaş hayvan sayısındaki %85'lik artış dikkat çekiyor.

BÜYÜKBAŞ VARLIĞINDA REKOR ARTIŞ

2004 yılında yaklaşık 104 bin olan büyükbaş hayvan sayısı, 2025 yılı verilerine göre 193 bin 322 seviyesine yükseldi. Aradan geçen 21 yılda Malatyalı yetiştiriciler büyükbaş varlığını neredeyse iki katına çıkardı. Özellikle 2024 (181 bin) ve 2025 (193 bin) yılları arasındaki sıçrama, kentteki hayvancılık yatırımlarının ve modern tesisleşmenin meyvelerini verdiğini gösteriyor.

KÜÇÜKBAŞTA İSTİKRARLI GRAFİK

Küçükbaş hayvancılıkta da benzer bir büyüme ivmesi hakim. 2004 yılında 229 bin olan küçükbaş hayvan sayısı, 2023 yılında 382 bin 803 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılı itibarıyla bu sayı 370 bin 219 olarak kaydedilse de, genel tabloda 20 yıl öncesine göre %60’ın üzerinde bir kapasite artışı yaşandığı görülüyor.

TARIM ŞEHRİ KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR MU?

Sonuç olarak; Malatya, kayısı üretimindeki liderliğinin yanı sıra hayvancılık sektöründe de bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. 2025 verileri, büyükbaş hayvan sayısının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine yaklaştığını kanıtlarken, artan devlet destekleri ve modernize edilen ahırlar sayesinde şehrin kırmızı et ve süt üretiminde stratejik bir merkez haline geldiği tescillenmiş oldu.

Malatya iline ait yıllara göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları şöyle:

2004 YILI VERİLERİ

Büyükbaş hayvan sayısı: 104.303 baş

Küçükbaş hayvan sayısı: 229.239 baş

2021 YILI VERİLERİ

Büyükbaş hayvan sayısı: 174.986 baş

Küçükbaş hayvan sayısı: 367.606 baş

2022 YILI VERİLERİ

Büyükbaş hayvan sayısı: 173.820 baş

Küçükbaş hayvan sayısı: 369.262 baş

2023 YILI VERİLERİ

Büyükbaş hayvan sayısı: 178.130 baş

Küçükbaş hayvan sayısı: 382.803 baş

2024 YILI VERİLERİ

Büyükbaş hayvan sayısı: 181.940 baş

Küçükbaş hayvan sayısı: 379.462 baş

2025 YILI VERİLERİ

Büyükbaş hayvan sayısı: 193.322 baş

Küçükbaş hayvan sayısı: 370.219 baş