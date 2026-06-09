Kaza, Kuzey Çevreyolu Dilek Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.