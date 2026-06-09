Motosikletiyle orta refüje çarparak ağır yaralanan 27 yaşındaki Emrah Ertan, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Şehit Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olan genç mühendisin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

ABİSİ 2012 YILINDA ŞEHİT OLMUŞTU

Malatya’da motosikletiyle orta refüje çarparak ağır yaralanan 27 yaşındaki Emrah Ertan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Ertan’ın, 2012 yılında Suriye tarafından düşürülen Türk keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Ertan yönetimindeki 44 AIL 998 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertan, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen Ertan’ın, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz üzerinde görev uçuşu sırasında Suriye'de düşürülen Türk keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olduğu belirtildi.

Acı haberin ardından şehit ailesi ikinci kez evlat acısıyla sarsılırken, Emrah Ertan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.