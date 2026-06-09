Malatya’nın Darende ilçesinde terminal yanında bulunan ve Tohma Çayı’nın geçtiği köprünün altında görüntülenen yılanlar dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yılanların oldukça büyük ve uzun olmaları nedeniyle çevrede kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Köprünün alt kısmında hareket halinde görülen yılanları fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde birden fazla yılanın çay kenarında ve kayalık bölgelerde hareket ettiği görüldü.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havaların etkisiyle yılanların daha sık görülmeye başladığını belirten vatandaşlar, bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer ise vatandaşların yılanlarla karşılaşmaları halinde müdahale etmemeleri ve durumu ilgili kurumlara bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.