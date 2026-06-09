Doğu Anadolu Bölgesi’nin en dinamik şehirlerinden biri olan Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki idari yapılanma dikkat çekiyor. Kent genelinde yerel hizmetlerin vatandaşlara eksiksiz ulaştırılması amacıyla şekillenen idari bölünmede 13 ilçe belediyesi ve bunlara bağlı yüzlerce mahalle aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Son verilere göre Malatya genelindeki toplam mahalle sayısı 718’e ulaşmış durumda.

DOĞANYOL EN AZ MAHALLEYE SAHİP İLÇE

Malatya'nın dört bir yanına yayılan bu idari yapılanmada, nüfus yoğunluğu ve coğrafi büyüklüklerine göre ilçelerin mahalle sayıları değişkenlik gösteriyor. Kentin kalbi konumundaki Battalgazi ve Yeşilyurt en çok mahalleye sahip bölgeler olarak öne çıkarken, Doğanyol en az mahalleye sahip ilçe olarak kayıtlara geçiyor.

ZİRVEDE BATTALGAZİ VAR

Malatya’nın ilçe bazındaki belediye ve mahalle dağılımı metin halinde şu şekilde sıralanıyor:

Akçadağ ilçesinde 77 mahalle bulunuyor.

Arapgir ilçesinde 63 mahalle bulunuyor.

Arguvan ilçesinde 49 mahalle bulunuyor.

Battalgazi ilçesinde 103 mahalle bulunuyor.

Darende ilçesinde 67 mahalle bulunuyor.

Doğanşehir ilçesinde 39 mahalle bulunuyor.

Doğanyol ilçesinde 16 mahalle bulunuyor.

Hekimhan ilçesinde 65 mahalle bulunuyor.

Kale ilçesinde 28 mahalle bulunuyor.

Kuluncak ilçesinde 28 mahalle bulunuyor.

Pütürge ilçesinde 68 mahalle bulunuyor.

Yazıhan ilçesinde 33 mahalle bulunuyor.

Yeşilyurt ilçesinde 82 mahalle bulunuyor.

Malatya genelinde toplam 13 belediye ve 718 mahalle yerel yönetim ağını oluşturuyor.