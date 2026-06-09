Malatya şehir merkezinde geçtiğimiz günlerde aniden ortaya çıkan ve ulaşımı adeta felç eden yol çökmesi yüzlerce sürücüyü canından bezdirdi. Edinilen bilgilere göre; Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı en işlek noktalardan biri olan Kernek Mahallesi İpek Caddesi mevkiinde, yeraltı şebekesinde meydana gelen ani bir su borusu patlaması, asfaltın altını boşaltarak devasa bir göçüğe davetiye çıkardı.

ÇUKUR DEĞİL TUZAK GİBİ!

Yaklaşık 3 gün önce meydana gelen görünmez kaza sonrası yolun ortasında oluşan çukur, adeta bir tuzağa dönüştü. Araçların alt takımlarına ciddi zararlar veren, yayaların ise karşıdan karşıya geçmesini imkansız hale getiren o ürkütücü manzara BUSABAH Medya ekiplerinin objektiflerine yansıdı. Yolun derin oyuklarla dolu hali, özellikle gece saatlerinde sürücüler için adeta bir kaza davetiyesi niteliğindeydi.

YOL ESKİ HALİNE KAVUŞTU

Bölgedeki vatandaşların ihbari üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili altyapı ekipleri hızlıca düğmeye bastı. Yapılan çalışmanın ardından yol eski sağlıklı görünümüne kavuşturuldu.