Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe başkanlarını ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette kent gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette ilk olarak konuşan MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, göreve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle atandığını belirterek, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİK”

Şengönül,

“Bildiğiniz gibi 14 Mart itibarıyla liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine atandım. Daha önce 5 yıl boyunca Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı görevini yürüttüm. Allah bize pandemi sürecinin son yıllarında ve depremin ilk dönemlerinde milletimizin yanında olmayı nasip etti. O süreçlerde sahada mücadele ettik. Halkımızın yanında olduk. Salih Başkan da buna şahittir. Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldık, onların sıkıntılarıyla ilgilendik ve elimizden gelen gayreti gösterdik. Demek ki yapılan hizmetleri gören gözler varmış. En başta da liderimiz Sayın Devlet Bahçeli. Kendisine bizlere duyduğu güvenden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. Bizler de onun çizdiği yoldan ayrılmadan, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

dedi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir’in kent adına önemli bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Şengönül,

“Bugün bizleri ziyaret eden değerli başkanımız Salih Karademir’e teşekkür ediyorum. Kendisi Malatya’da dengeleri değiştiren isimlerden biri haline geldi. Cesur yürekli bir şekilde mücadele ediyor. Çoğu kişinin dile getiremediği konuları dile getiriyor. Şehrin sorunlarını açık yüreklilikle konuşuyor. Bu anlamda Malatya’da önemli bir renk ve önemli bir denge oluşturmuş durumda. Biz her zaman kendisinin yanındayız. Malatya’nın menfaatine olan her konuda birlikte hareket etmeye hazırız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Şehrimizin sorunlarının çözümü noktasında ortak akıl içerisinde hareket edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

“BU MEMLEKET İÇİN YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPACAĞIZ”

Siyaset anlayışlarının vatandaş odaklı olacağını vurgulayan Şengönül,

“Biz tabandan geldik. Ülkü Ocakları’nda yetiştik, orada piştik ve bugünlere geldik. Bu nedenle hiç kimse bizden klasik bir siyasetçi profili beklemesin. Elbette siyaset yapacağız. Cumhur İttifakı ruhuna bağlı kalarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu ülkü doğrultusunda siyaset yapacağız. Ancak bunun yanında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Malatya’nın hangi mahallesinde, hangi sokağında bir sorun varsa bunu dinleyeceğiz. Söylenmesi gereken ne varsa söyleyeceğiz. Bu memleket için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Yanlış giden bir şey varsa da bunu dile getirmekten çekinmeyeceğiz. Üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunu da çok net bir şekilde ifade ediyorum”

diye konuştu.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise Turgay Şengönül’ün deprem sürecindeki çalışmalarına dikkat çekerek, yeni görevinde başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

Karademir,

“Kıymetli başkanımla birlikte depremin ilk saatinden itibaren sahada olduk. O zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Allah kendisinden razı olsun. Ben 6 Şubat’ın gerçek kahramanlarından birisinin de Turgay Başkanımız olduğunu düşünüyorum. Hem duruşuyla, hem çalışkanlığıyla, hem de Malatyalıların sesini duyurmaya çalışmasıyla her zaman sahada oldu. Depremin ilk dakikasından itibaren vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Bu nedenle MAGİNDER ailesi olarak kendisine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok zor günler atlattık. Şehrimiz büyük bir yıkım yaşadı ancak bugün yeniden toparlanma sürecine girdi. Başkanımız da o süreçte sorumluluk alan isimlerden biri oldu. Gösterdiği başarılı çalışmaların ve ortaya koyduğu gayretin sonucunda da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle il başkanlığı görevine getirildi. Bunun Malatya için önemli bir kazanım olduğuna inanıyoruz”

dedi.

Malatya’nın birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sorunlarını aşacağını ifade eden Karademir,

“Allah devletimize zeval vermesin. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, istişare kültürüyle ve ortak akılla hareket edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden şehrimiz için ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapacağız. Biz her zaman başkanımızın yanında olduk. Bundan sonra da üzerimize ne düşüyorsa MAGİNDER olarak karşılıksız şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şehrimiz inşallah yeniden ayağa kalkacak. Bizler de elimizden geldiği kadar Malatya’nın sesi olmaya çalışıyoruz. İl başkanımızın da yeni göreviyle birlikte Malatya’ya yeni bir ses ve yeni bir enerji katacağına inanıyorum. Şehrin siyasetinde bundan sonraki süreçte önemli adımlar atacağını düşünüyorum. Çünkü hem duruşuyla, hem çalışkanlığıyla hem de tecrübesiyle Malatya’nın ne istediğini ve neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen isimlerden biridir”

ifadelerini kullandı.

KİRA FİYATLARI GÜNDEME GELDİ

Konuşmasında kent merkezindeki iş yerlerinde yaşanan kira sorununa da değinen Karademir, esnafın ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek kira bedellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Karademir,

“Geçtiğimiz hafta da kira fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştuk. Bugün burada bir kez daha bu konuya değinmek istiyorum. Gerçekten şehirde esnafımız zor durumda. Çarşılarımız tamamlanmış, devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmış durumda. Bundan sonraki süreçte en büyük görev Malatya halkına ve mülk sahiplerine düşüyor. Biraz daha insaflı olunması gerekiyor. Biraz daha fırsatçılıktan uzak durulması gerekiyor. Mevcut kira fiyatlarıyla esnafın ayakta kalması ve yeni çarşı alanlarına taşınması kolay görünmüyor. Eğer esnafımızın yeni iş yerlerine geçmesi isteniyorsa kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi ve daha makul seviyelere çekilmesi gerekiyor. Bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA’NIN SORUNLARI DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DİLE GETİRİLMELİ”

Karademir, Malatya’nın sorunlarının daha güçlü şekilde gündeme taşınması gerektiğini belirterek,

“Başkanımızın yakın zamanda çarşıyla ilgili görüşlerini de kamuoyuyla paylaşacağına inanıyoruz. Bu konuda üzerine düşen görevi yapacak ve çözüm üretmek için gerekli girişimlerde bulunacaktır. Esnaflarımızın yaşadığı sıkıntıları Ankara’ya daha sık duyuracağına inanıyoruz. Çünkü Malatya’da bugün vatandaşların da dile getirdiği bazı eksiklikler ve boşluklar var. Özellikle şehrin sorunlarının daha fazla gündeme taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece şehirde dolaşarak, fotoğraf vererek ya da vatandaşların özel günlerinde yanında olarak bu sorunlar çözülmez. Şehrin sorunları sahada, vatandaşın yanında olarak ve çözüm önerileri üreterek çözülebilir. Malatya’nın çözüm bekleyen çok önemli meseleleri var. İnşallah bunlar en kısa sürede çözüme kavuşur. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak sadece bu sorunları dile getiriyoruz. Ancak bugün konuşan, anlatan, daha çok gezen ve şehrin meselelerine ilgi gösteren bir MHP İl Başkanı görüyorum. Bunun Malatya için önemli olduğunu düşünüyorum. İl başkanımıza, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor, Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum”

şeklinde konuştu.